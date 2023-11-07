Пермские ученые нашли решение экологической катастрофы в Кизеле

Ученые Пермского НОЦ изобрели технологию превращения опасной воды в питьевую

Технологии помогут решить проблемы вымирающих поселков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ученые Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» изобрели технологию очистки, которая поможет превратить воду из Кизеловского угольного бассейна в питьевую. Решение экологической катастрофы обсудили директор НОЦ Павел Илюшин и губернатор Пермского края Дмитрий Манохин, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

«На сегодняшний день центр провел ряд экспериментов и получил новую технологию очистки воды, которая сейчас отправлена на патентование. При этом достигнуто такое качества очистки, которое позволяет получать даже питьевую воду», — сообщили в пресс-службе администрации.

Также на встрече обсудили другие экологические проблемы региона. Одно из приоритетных направлений работы НОЦ — создание фармкластера «Парма». В Перми планируют разрабатывать препараты полного цикла, которые смогут полностью заменить импортные лекарства. В разработках участвуют Пермская фармакадемия, а также предприятия Ярославской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Павел Илюшин отметил, в качестве сырья для изготовления лекарств планируют использовать борщевик. Это поможет не только решить проблему его распространения, но и найти выгоду в его применении.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» был создан в 2019 году по указу президента Российской Федерации. Главной целью Пермского НОЦ является разработка технологий, к которой привлекают активную и талантливую молодежь.

Ранее URA.RU рассказало, что ученые Пермского политеха нашли применение бытовым отходам с полигонов Кизела. Они предлагают использовать сухой осадок в шахтах, чтобы предотвратить распространение болезнетворных бактерий.