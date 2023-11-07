Житель ХМАО предстанет перед судом за избиение семилетнего ребенка в лифте

Мужчине грозит до семи лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска заключен под стражу за избиение семилетнего мальчика, который находился у него на попечении. Подозреваемому грозит срок по статье 117 УК РФ, сообщает прокуратура ХМАО

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с августа по октябрь 2023 года систематически наносил удары руками и ногами по различным частям тела семилетнему мальчику, находящемуся у него на иждивении», — сообщает прокуратура ХМАО.

Случай с избиением ребенка в Ханты-Мансийске стал известен после публикации в соцсетях видео с камеры наблюдения в лифте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО. На запись попал один из эпизодов нанесение побоев ребенку.

Из-за постоянных истязаний мальчик получил физические и психические страдания. 37-летнему жителю Ханты-Мансийска грозит от трех до семи лет лишения свободы.