07 ноября 2023

Житель ХМАО предстанет перед судом за избиение семилетнего ребенка в лифте

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Мужчине грозит до семи лет колонии Фото:

Житель Ханты-Мансийска заключен под стражу за избиение семилетнего мальчика, который находился у него на попечении. Подозреваемому грозит срок по статье 117 УК РФ, сообщает прокуратура ХМАО

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с августа по октябрь 2023 года систематически наносил удары руками и ногами по различным частям тела семилетнему мальчику, находящемуся у него на иждивении», — сообщает прокуратура ХМАО.

Случай с избиением ребенка в Ханты-Мансийске стал известен после публикации в соцсетях видео с камеры наблюдения в лифте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО. На запись попал один из эпизодов нанесение побоев ребенку.

Из-за постоянных истязаний мальчик получил физические и психические страдания. 37-летнему жителю Ханты-Мансийска грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Житель Ханты-Мансийска заключен под стражу за избиение семилетнего мальчика, который находился у него на попечении. Подозреваемому грозит срок по статье 117 УК РФ, сообщает прокуратура ХМАО «Следствием установлено, что обвиняемый в период с августа по октябрь 2023 года систематически наносил удары руками и ногами по различным частям тела семилетнему мальчику, находящемуся у него на иждивении», — сообщает прокуратура ХМАО. Случай с избиением ребенка в Ханты-Мансийске стал известен после публикации в соцсетях видео с камеры наблюдения в лифте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО. На запись попал один из эпизодов нанесение побоев ребенку. Из-за постоянных истязаний мальчик получил физические и психические страдания. 37-летнему жителю Ханты-Мансийска грозит от трех до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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