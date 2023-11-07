07 ноября 2023

Жену погибшего в ДТП спикера свердловской думы перевезут в другую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, мантуров денис, галстук, пиджак
Виктору Ильину был 61 год (архивное фото) Фото:

Выжившую после аварии жену спикера думы Североуральска Виктора Ильина Наталью готовят к транспортировке в 23-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы, куда женщину привезли 7 ноября.

«Женщину планируется перевести в больницу №23 Екатеринбурга», — пишет «Вечерний Краснотурьинск», ссылаясь на пресс-службу медучреждения. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу, ответ ожидается. Представитель минздрава Свердловской области ответил корреспонденту, что не обладает информацией о перегоспитализации пациентки.

Авария с участием Ильина произошла на трассе Серов — Ивдель. По данным УГИБДД, водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в машину спикера. Ильин умер на месте происшествия, его жену и второго водителя увезли в больницу.

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Выжившую после аварии жену спикера думы Североуральска Виктора Ильина Наталью готовят к транспортировке в 23-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы, куда женщину привезли 7 ноября. «Женщину планируется перевести в больницу №23 Екатеринбурга», — пишет «Вечерний Краснотурьинск», ссылаясь на пресс-службу медучреждения. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу, ответ ожидается. Представитель минздрава Свердловской области ответил корреспонденту, что не обладает информацией о перегоспитализации пациентки. Авария с участием Ильина произошла на трассе Серов — Ивдель. По данным УГИБДД, водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в машину спикера. Ильин умер на месте происшествия, его жену и второго водителя увезли в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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