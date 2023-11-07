Жену погибшего в ДТП спикера свердловской думы перевезут в другую больницу

Виктору Ильину был 61 год (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выжившую после аварии жену спикера думы Североуральска Виктора Ильина Наталью готовят к транспортировке в 23-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы, куда женщину привезли 7 ноября.

«Женщину планируется перевести в больницу №23 Екатеринбурга», — пишет «Вечерний Краснотурьинск», ссылаясь на пресс-службу медучреждения. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу, ответ ожидается. Представитель минздрава Свердловской области ответил корреспонденту, что не обладает информацией о перегоспитализации пациентки.

Авария с участием Ильина произошла на трассе Серов — Ивдель. По данным УГИБДД, водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в машину спикера. Ильин умер на месте происшествия, его жену и второго водителя увезли в больницу.