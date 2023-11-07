Нескольких свердловских школьников сделали миллионерами

Девять свердловских десятиклассников победили в «Большой перемене»

08 ноября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Каждый школьник получил по миллиону рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьники из Свердловской области выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе. Эти деньги подростки смогут потратить на покупку жилья. «Девять десятиклассников из Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Волчанска, Новоуральска и Первоуральска стали лучшими в финале главного детского конкурса страны „Большая перемена“. Свой первый миллион они смогут вложить в образование, приобретение жилья или в создание стартапа» — сообщили в региональном департаменте информполитики. «Большая перемена» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса выполняют различные задания, разрабатывают собственные проекты. В этом году основными темами конкурса стали традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность РФ.

Школьники из Свердловской области выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе. Эти деньги подростки смогут потратить на покупку жилья. «Девять десятиклассников из Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Волчанска, Новоуральска и Первоуральска стали лучшими в финале главного детского конкурса страны „Большая перемена“. Свой первый миллион они смогут вложить в образование, приобретение жилья или в создание стартапа» — сообщили в региональном департаменте информполитики. «Большая перемена» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса выполняют различные задания, разрабатывают собственные проекты. В этом году основными темами конкурса стали традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность РФ.