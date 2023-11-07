07 ноября 2023

Нескольких свердловских школьников сделали миллионерами

Девять свердловских десятиклассников победили в «Большой перемене»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, школьники
Каждый школьник получил по миллиону рублей Фото:

Школьники из Свердловской области выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе. Эти деньги подростки смогут потратить на покупку жилья.

«Девять десятиклассников из Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Волчанска, Новоуральска и Первоуральска стали лучшими в финале главного детского конкурса страны „Большая перемена“. Свой первый миллион они смогут вложить в образование, приобретение жилья или в создание стартапа» — сообщили в региональном департаменте информполитики.

«Большая перемена» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса выполняют различные задания, разрабатывают собственные проекты. В этом году основными темами конкурса стали традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность РФ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьники из Свердловской области выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе. Эти деньги подростки смогут потратить на покупку жилья. «Девять десятиклассников из Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Волчанска, Новоуральска и Первоуральска стали лучшими в финале главного детского конкурса страны „Большая перемена“. Свой первый миллион они смогут вложить в образование, приобретение жилья или в создание стартапа» — сообщили в региональном департаменте информполитики. «Большая перемена» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса выполняют различные задания, разрабатывают собственные проекты. В этом году основными темами конкурса стали традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...