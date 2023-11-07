В Челябинске 54 семьи переехали из своих домов

В Челябинске 54 семьи выехали из аварийного жилья

В Челябинске 37 семей получили новое жилье, а 17 выбрали денежную компенсацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала 2023 года 54 семьи улучшили свои жилищные условия и переехали из аварийных домов. Из них 37 семей получили ключи от новых квартир, а 17 предпочли денежную компенсацию, сообщается на сайте мэрии.

«В столице региона продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья: за 10 месяцев текущего года 54 семьи смогли улучшить свои жилищные условия. При этом 37 семей переехали в новое благоустроенное жилье, а 17 семей предпочли денежную компенсацию за свои квадратные метры», — сообщается на сайте.

Всего за 10 месяцев расселили девять многоквартирных домов на улицах Ереванской, пост 2098 километр, Трубников, 1-й Электровозной, Сталеваров, Челябинской, Толстого, Кронштадской, в переулке Канатовском. Также семьи были переселены из непригодного жилого помещения муниципального жилфонда.

Сейчас завершается расселение граждан из 19 многоквартирных аварийных домов. Кроме того, осуществляется снос многоквартирных домов, расположенных по улицам Новороссийской, пост 2098 километр, Трубников, Электровозной, Сталеваров, Челябинской, в переулке Канатовском, Толстого, Кронштадской, а также общежития на улице Цинковой.

Застройщиком ООО СЗ «ТрестЮг» в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) осуществлен снос двух расселенных аварийных домов по Копейскому шоссе. Также в рамках договора о КРТ девелопером ООО СЗ «ИКАР» проводятся мероприятия по демонтажу жилого дома на улице Сталеваров.