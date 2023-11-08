Mash: Пугачева планирует вернуться на сцену

08 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева планирует выступать в Дубае и на Кипре за 500 тысяч долларов Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Покинувшая РФ певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Алла Пугачева планирует кратковременно вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер — с рекордным гонораром в 500 тысяч долларов», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свои источники. В сообщении отмечается, что выступления артистки запланированы на Кипре и в Дубае. Однако возможность выступлений в Москве также рассматривается, но при условии полной конфиденциальности. Алла Пугачева покинула Россию после начала СВО. В Израиль певица переехала вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в России).

Покинувшая РФ певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Алла Пугачева планирует кратковременно вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер — с рекордным гонораром в 500 тысяч долларов», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свои источники. В сообщении отмечается, что выступления артистки запланированы на Кипре и в Дубае. Однако возможность выступлений в Москве также рассматривается, но при условии полной конфиденциальности. Алла Пугачева покинула Россию после начала СВО. В Израиль певица переехала вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в России).