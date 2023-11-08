Mash: Пугачева планирует вернуться на сцену

Покинувшая РФ певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Алла Пугачева планирует кратковременно вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер — с рекордным гонораром в 500 тысяч долларов», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свои источники.
В сообщении отмечается, что выступления артистки запланированы на Кипре и в Дубае. Однако возможность выступлений в Москве также рассматривается, но при условии полной конфиденциальности.
Алла Пугачева покинула Россию после начала СВО. В Израиль певица переехала вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в России).
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