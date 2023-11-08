Карта боевых действий на Украине 8 ноября

Минобороны РФ: российские солдаты продвинулись на 1,5 километра на юг от Бахмута

08 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Солдаты РФ расширяют границы влияния на артемовском направлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута (Артемовска), а также продвинулись на 1,5 километра на юг от города в направлении участка железной дороги между населенными пунктами Ягодное и Богдановка. URA.RU публикует карту боевых действий на 8 ноября. Успехи ВС РФ на артемовском направление Российские штурмовики смогли продвинуться на полтора километра на юг от Бахмута. Военные взяли под контроль участок железной дороги, расположенный между Ягодным и Богдановкой. По пути солдаты РФ смогли взять под контроль несколько украинских опорных пунктов. ВСУ были вынуждены оставить свои позиции под Берховкой, находящейся чуть южнее Ягодного. Российские солдаты также уничтожили бронеавтомобиль ВСУ, поставленный Западом в рамках военной помощи. Десантники РФ поразили технику при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» на мотовездеходах. Карта: URA.RU Успехи российских военных на других направлениях Купянское направление Солдаты из группировки «Запад» уничтожили украинских бойцов из нескольких механизированных бригад. Потери ВСУ составили около 160 человек. Они были уничтожены в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области. Краснолиманское направление Военные РФ при помощи артиллерии отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери Украины составили более 170 бойцов. Также была уничтожена вражеская техника в виде нескольких пикапов и гаубицы. Донецкое направление Бойцы из группировки «Южный» отразили несколько украинских атак в районах населенных пунктов Раздоловки, Миньковки и Клещеевки. На этой территории Украина потеряла до 245 человек, а также несколько бронированных машин. Южно-Донецкое направлении Бойцы из группировки «Восток» ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское (ДНР). Вражеские потери составили до 70 солдат ВСУ, а также танк, артиллерийскую установку и несколько бронированных машин пехоты. Запорожском направление В районе сел Работино, Малая Токмачка и Степовое Киев потерял до 60 человек, также несколько БМП, гаубицу и артиллерийскую систему. Российские солдаты поразили три механизированные бригады ВСУ. Херсонское направление На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек. ВС РФ также поразили гаубицу и артиллерийскую установку. Карта: URA.RU Работа российской ПВО Средства ПВО РФ сбили два самолета Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе пункта Роскошное ДНР.

Уничтожены 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов. Объекты поражены в районах Сватово (ЛНР), Пантелеймоновка, Пески (ДНР), Мирное, Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута (Артемовска), а также продвинулись на 1,5 километра на юг от города в направлении участка железной дороги между населенными пунктами Ягодное и Богдановка. URA.RU публикует карту боевых действий на 8 ноября. Российские штурмовики смогли продвинуться на полтора километра на юг от Бахмута. Военные взяли под контроль участок железной дороги, расположенный между Ягодным и Богдановкой. По пути солдаты РФ смогли взять под контроль несколько украинских опорных пунктов. ВСУ были вынуждены оставить свои позиции под Берховкой, находящейся чуть южнее Ягодного. Российские солдаты также уничтожили бронеавтомобиль ВСУ, поставленный Западом в рамках военной помощи. Десантники РФ поразили технику при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» на мотовездеходах. Солдаты из группировки «Запад» уничтожили украинских бойцов из нескольких механизированных бригад. Потери ВСУ составили около 160 человек. Они были уничтожены в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области. Военные РФ при помощи артиллерии отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери Украины составили более 170 бойцов. Также была уничтожена вражеская техника в виде нескольких пикапов и гаубицы. Бойцы из группировки «Южный» отразили несколько украинских атак в районах населенных пунктов Раздоловки, Миньковки и Клещеевки. На этой территории Украина потеряла до 245 человек, а также несколько бронированных машин. Бойцы из группировки «Восток» ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское (ДНР). Вражеские потери составили до 70 солдат ВСУ, а также танк, артиллерийскую установку и несколько бронированных машин пехоты. В районе сел Работино, Малая Токмачка и Степовое Киев потерял до 60 человек, также несколько БМП, гаубицу и артиллерийскую систему. Российские солдаты поразили три механизированные бригады ВСУ. На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек. ВС РФ также поразили гаубицу и артиллерийскую установку.