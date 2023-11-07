07 ноября 2023

В Екатеринбурге ученики скандальной школы №22 переодеваются на улице

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Улицы Парковая и Фабричная в Верхней Пышме. Верхняя Пышма, детство, дети, забор, игра, девочка с телефоном
Ученики школы №22 переодеваются на морозе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ученики скандально известной школы №22, из которой массово увольнялись учителя, переодеваются на морозе на улице. На это 8 ноября пожаловались родители школьников.

«Дети выходят на холод, чтобы не толкаться в раздевалке, в которой не хватает места. Кто-то защищает директора, говоря о том, что родители сами должны объяснять детям, что переодеваться на холоде опасно. Другие возмущены нехваткой места в раздевалке. От директора слышим лишь „разберусь“», — сказала «КП-Екатеринбург» мать одного из школьников.

В школе корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас директор учреждения Илья Смирнов находится в отпуске и не может ответить на звонок. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что департамент образования изучает ситуацию, готовится официальный комментарий.

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В Екатеринбурге ученики скандально известной школы №22, из которой массово увольнялись учителя, переодеваются на морозе на улице. На это 8 ноября пожаловались родители школьников. «Дети выходят на холод, чтобы не толкаться в раздевалке, в которой не хватает места. Кто-то защищает директора, говоря о том, что родители сами должны объяснять детям, что переодеваться на холоде опасно. Другие возмущены нехваткой места в раздевалке. От директора слышим лишь „разберусь“», — сказала «КП-Екатеринбург» мать одного из школьников. В школе корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас директор учреждения Илья Смирнов находится в отпуске и не может ответить на звонок. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что департамент образования изучает ситуацию, готовится официальный комментарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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