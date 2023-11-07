В Екатеринбурге ученики скандальной школы №22 переодеваются на улице

Ученики школы №22 переодеваются на морозе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге ученики скандально известной школы №22, из которой массово увольнялись учителя, переодеваются на морозе на улице. На это 8 ноября пожаловались родители школьников.

«Дети выходят на холод, чтобы не толкаться в раздевалке, в которой не хватает места. Кто-то защищает директора, говоря о том, что родители сами должны объяснять детям, что переодеваться на холоде опасно. Другие возмущены нехваткой места в раздевалке. От директора слышим лишь „разберусь“», — сказала «КП-Екатеринбург» мать одного из школьников.

В школе корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас директор учреждения Илья Смирнов находится в отпуске и не может ответить на звонок. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что департамент образования изучает ситуацию, готовится официальный комментарий.