Челябинские застройщики выставили на продажу 2,5 тысячи новых квартир

В октябре 2023 года в регионе застройщики вывели на рынок недвижимости 14 новостроек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские застройщики в октябре 2023 года выставили на продажу почти 2,5 тысячи новых квартир. Об этом сообщается на сайте «Единого ресурса застройщиков».

«В октябре 2023 года в Челябинской области застройщики вывели на рынок недвижимости 14 новых многоквартирных домов. К продаже было готово 2,449 новых квартир. Общая площадь выставленного к продаже нового жилья составила 104 тысячи 605 квадратных метров», — сообщается на сайте

В целом по России в октябре 2023 года на рынок было выведено 572 объекта от 284 застройщиков, что составило 105 тысяч квартир совокупной площадью 5,27 млн квадратных метров жилья. Больше всего новостроек за месяц в продажу было выведено в Татарстане (62 объекта), Новосибирской (41 объект) и Томской (35 объектов) областях. Челябинская область в рейтинге по количеству многоквартирных домов, выставленных на продажу, оказалась на 14-м месте.

Ранее президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова рассказала URA.RU, что квартиры раскупают еще до старта продаж и нового жилья на первичном рынке в городе почти не осталось. Притом что, по данным «Авито Недвижимость», в Челябинской области в октябре количество предложений на первичном рынке выросло на 34%.