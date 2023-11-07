Тюменцы за несколько минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Праздничный состав приедет в Тюмень 26 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени раскупили за несколько минут все билеты на поезд Деда Мороза, который приедет в Тюмень 26 ноября. Об этом рассказали читатели, обратившиеся в редакцию. Информация о наличии билетов также отсутствует на официальном портале РЖД. Праздничная делегация состоит из главного новогоднего волшебника и его сказочных спутников.

«7 ноября открыли продажу билетов на поезд Деда Мороза. Все билеты раскупили за 10 минут! Мы купили своей семье, а когда хотели приобрести для друзей, то их уже не было», — рассказала собеседница агентства.

На официальном портале РЖД указано, что билетов на поезд Деда Мороза, который прибудет в Тюмень, уже нет. Также отсутствуют билеты на новогоднее кукольное представление, которое привезет праздничный состав.

Праздничный поезд отправится 11 ноября из Великого Устюга и объедет более 80 городов страны. Стоимость билетов на представления начинается от двух тысяч рублей.

URA.RU направило в РЖД запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.