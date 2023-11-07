07 ноября 2023

Из ГИБДД Курганской области увольняется замначальника. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, корюкин александр
Александр Корюкин занимал пост замначальника УГИБДД Фото:

В Курганской области из управления ГИБДД увольняется замначальника ведомства, полковник полиции Александр Корюкин. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовыми структурами.

«Сейчас Корюкин находится в отпуске. После него он уволится», — рассказал источник. По его словам, это связано с тем, что в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. URA.RU направило запрос по теме в областное УМВД. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее стало известно, что в в августе и в сентябре в регионе в авариях погибло больше людей, чем за первые пять месяцев 2023 года. Источники URA.RU, связанные с силовыми структурами, предположили, что такая ситуация может вызвать санкции для руководства местной Госавтоинспекции. По их словам, некоторые руководители УГБИДД собирались выйти не пенсию, но им дадут уволиться только после улучшения обстановки на дорогах.

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В Курганской области из управления ГИБДД увольняется замначальника ведомства, полковник полиции Александр Корюкин. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовыми структурами. «Сейчас Корюкин находится в отпуске. После него он уволится», — рассказал источник. По его словам, это связано с тем, что в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. URA.RU направило запрос по теме в областное УМВД. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее стало известно, что в в августе и в сентябре в регионе в авариях погибло больше людей, чем за первые пять месяцев 2023 года. Источники URA.RU, связанные с силовыми структурами, предположили, что такая ситуация может вызвать санкции для руководства местной Госавтоинспекции. По их словам, некоторые руководители УГБИДД собирались выйти не пенсию, но им дадут уволиться только после улучшения обстановки на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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