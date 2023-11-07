Из ГИБДД Курганской области увольняется замначальника. Инсайд

08 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Александр Корюкин занимал пост замначальника УГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из управления ГИБДД увольняется замначальника ведомства, полковник полиции Александр Корюкин. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовыми структурами. «Сейчас Корюкин находится в отпуске. После него он уволится», — рассказал источник. По его словам, это связано с тем, что в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. URA.RU направило запрос по теме в областное УМВД. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее стало известно, что в в августе и в сентябре в регионе в авариях погибло больше людей, чем за первые пять месяцев 2023 года. Источники URA.RU, связанные с силовыми структурами, предположили, что такая ситуация может вызвать санкции для руководства местной Госавтоинспекции. По их словам, некоторые руководители УГБИДД собирались выйти не пенсию, но им дадут уволиться только после улучшения обстановки на дорогах.

В Курганской области из управления ГИБДД увольняется замначальника ведомства, полковник полиции Александр Корюкин. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовыми структурами. «Сейчас Корюкин находится в отпуске. После него он уволится», — рассказал источник. По его словам, это связано с тем, что в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. URA.RU направило запрос по теме в областное УМВД. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее стало известно, что в в августе и в сентябре в регионе в авариях погибло больше людей, чем за первые пять месяцев 2023 года. Источники URA.RU, связанные с силовыми структурами, предположили, что такая ситуация может вызвать санкции для руководства местной Госавтоинспекции. По их словам, некоторые руководители УГБИДД собирались выйти не пенсию, но им дадут уволиться только после улучшения обстановки на дорогах.