Курганские инспекторы стали больше фиксировать смертельных ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции.

«Показатели состояния безопасности дорожного движения. Курганская область. Август 2023 г. — погибло 18 (человек). Сентябрь 2023 г. — погибло 21», — информирует сервис ГИБДД. За два предыдущих месяца в регионе в авариях погибло больше людей, чем за первые пять месяцев года.

Смертельная статистика начала резко расти с начала июня. Первый летний месяц года также выдался отрицательным в плане смертельных ДТП. В них погибло 16 граждан.

В августе и сентябре прошлого года количество летальных аварий было в 2-3 раза меньше. Источники URA.RU предположили, что ситуация может вызвать санкции для руководства местной Госавтоинспекции. «Некоторые руководители управления ГИБДД собирались выйти на пенсию. Но им придется улучшить обстановку на дорогах, чтобы их рапорты были подписаны», — говорят источники.

Редакция URA.RU обратилась с просьбой прокомментировать рост числа смертельных ДТП в управление ГИБДД региона. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что за последние три дня на курганских дорогах погибли семь человек. В субботу, 14 октября, в Мишкинском округе четыре молодых человека погибли, врезавшись в дерево. Через день на курганской трассе в столкновении машин погибли трое, еще четыре пассажира попали с травмами в больницу.

В Курганской области за последние месяцы выросло число смертельных аварий скрин: http://stat.gibdd.ru/