В Перми ликвидируют деревню и поселок железнодорожников

В октябре в Пермском крае ликвидировали рекордное количество деревень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В заксобрание Пермского края поступило два проекта закона об упразднении деревни Печинки в Чердынском округе и поселка Железнодорожная будка 1405-й км в Краснокамском округе. Информация об этом содержится на портале краевого парламента.

«Проект закона вносится с целью исключения деревни Печинки из данных административно-территориального устройства Пермского края. Сельский населенный пункт входил в состав Усть-Урольского поселения», — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

В октябре 2022 года из деревни Печинки было переселено два человека. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками, люди тут не живут, земли не обрабатываются.

Другим проектом закона предлагается упразднить поселок Железнодорожная будка 1405-й км. Его объединят с другим населенным пунктом — поселком ж.-д. площадки Мишкино. Они давно уже фактически функционируют как одна территория с общей инфраструктурой. Власти провели опрос, жители согласны на объединение. В Железнодорожной будке 1405-й км живут три человека. Ранее URA.RU сообщало, о том, что в октябре депутаты заксобрания ликвидировали рекордное количество деревень.