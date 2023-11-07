07 ноября 2023

В Перми ликвидируют деревню и поселок железнодорожников

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, старый дом, заброшенный дом, деревня, ставни, окна, закрытые окна
В октябре в Пермском крае ликвидировали рекордное количество деревень Фото:

В заксобрание Пермского края поступило два проекта закона об упразднении деревни Печинки в Чердынском округе и поселка Железнодорожная будка 1405-й км в Краснокамском округе. Информация об этом содержится на портале краевого парламента.

«Проект закона вносится с целью исключения деревни Печинки из данных административно-территориального устройства Пермского края. Сельский населенный пункт входил в состав Усть-Урольского поселения», — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.

В октябре 2022 года из деревни Печинки было переселено два человека. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками, люди тут не живут, земли не обрабатываются.

Другим проектом закона предлагается упразднить поселок Железнодорожная будка 1405-й км. Его объединят с другим населенным пунктом — поселком ж.-д. площадки Мишкино. Они давно уже фактически функционируют как одна территория с общей инфраструктурой. Власти провели опрос, жители согласны на объединение. В Железнодорожной будке 1405-й км живут три человека. Ранее URA.RU сообщало, о том, что в октябре депутаты заксобрания ликвидировали рекордное количество деревень.

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В заксобрание Пермского края поступило два проекта закона об упразднении деревни Печинки в Чердынском округе и поселка Железнодорожная будка 1405-й км в Краснокамском округе. Информация об этом содержится на портале краевого парламента. «Проект закона вносится с целью исключения деревни Печинки из данных административно-территориального устройства Пермского края. Сельский населенный пункт входил в состав Усть-Урольского поселения», — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. В октябре 2022 года из деревни Печинки было переселено два человека. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками, люди тут не живут, земли не обрабатываются. Другим проектом закона предлагается упразднить поселок Железнодорожная будка 1405-й км. Его объединят с другим населенным пунктом — поселком ж.-д. площадки Мишкино. Они давно уже фактически функционируют как одна территория с общей инфраструктурой. Власти провели опрос, жители согласны на объединение. В Железнодорожной будке 1405-й км живут три человека. Ранее URA.RU сообщало, о том, что в октябре депутаты заксобрания ликвидировали рекордное количество деревень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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