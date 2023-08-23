Пермские депутаты ликвидируют рекордное количество деревень

В Пермском крае ликвидируют шесть деревень

В деревнях никто не проживает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании заксобрания Пермского края депутаты приняли решение о ликвидации сразу шести деревень в трех муниципалитетах региона. Это рекордное количество — до этого за одно заседание парламентарии упраздняли максимум по три населенных пункта. Трансляция проходит на сайте краевого парламента.

«Данным проектом предлагается упразднить как фактически прекратившие существование деревни Деники и Ромаши. В настоящее время жители в данных населенных пунктах отсутствуют, условий для проживания нет», — отметил глава Ильинского округа Виталий Пепеляев. В Ромашах последний житель умер в 2018 году, в Дениках никто не живет с 1992 года. Также в Ильинском округе стирают с карты д. Степунята.

В Губахинском округе упраздняется п. Безгодово на р. Усьва, который исторически возник как место ссылки кулаков. Поселок являлся труднодоступным, поэтому всех жителей из него переселили. Также ликвидируют два железнодорожных поселка в Куединском округе: Казарма 1279 и Казарма 1287. Они были созданы для обслуживания железнодорожных путей, тут проживали сотрудники. Но сейчас у «РЖД» нет потребности в постоянном проживании работников. П. Казарма 1287 является еще и труднодоступным — в плохую погоду к нему не подъехать. Депутаты заксобрания поддержали законопроекты о ликвидации деревень.