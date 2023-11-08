Словакия заблокировала пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 млрд евро

Правительство Словакии отказалось одобрить пакет военной помощи Киеву на сумму 40,3 миллиарда евро. Об этом говорится в соответствующем документе словацкого кабмина.
«Правительство не одобрило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиарда евро. Предложение о пожертвовании было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словацкой Республики», —
Уточняется, что 14-й пакет поддержки включал четыре миллиона боеприпасов калибра 7,62 миллиметра. Также Киев должен был получить 5172 снарядов для 125-мм пушки, 140 ракет для зенитно-ракетного комплекса «Куб» и восемь минометов.
С начала конфликта России и Украины Словакия поддержала Киев 13 пакетами помощи. Однако недавно главой правительства стал Роберт Фицо, который заявил об отказе от военной поддержки украинской стороны, передает «Царьград».
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