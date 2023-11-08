Словакия заблокировала пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 млрд евро

08 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Словакия отказалась предоставлять Киеву тысячи боеприпасов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Словакии отказалось одобрить пакет военной помощи Киеву на сумму 40,3 миллиарда евро. Об этом говорится в соответствующем документе словацкого кабмина. «Правительство не одобрило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиарда евро. Предложение о пожертвовании было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словацкой Республики», — передает содержание документа издание Teraz. Уточняется, что 14-й пакет поддержки включал четыре миллиона боеприпасов калибра 7,62 миллиметра. Также Киев должен был получить 5172 снарядов для 125-мм пушки, 140 ракет для зенитно-ракетного комплекса «Куб» и восемь минометов. С начала конфликта России и Украины Словакия поддержала Киев 13 пакетами помощи. Однако недавно главой правительства стал Роберт Фицо, который заявил об отказе от военной поддержки украинской стороны, передает «Царьград».

Правительство Словакии отказалось одобрить пакет военной помощи Киеву на сумму 40,3 миллиарда евро. Об этом говорится в соответствующем документе словацкого кабмина. «Правительство не одобрило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиарда евро. Предложение о пожертвовании было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словацкой Республики», — передает содержание документа издание Teraz. Уточняется, что 14-й пакет поддержки включал четыре миллиона боеприпасов калибра 7,62 миллиметра. Также Киев должен был получить 5172 снарядов для 125-мм пушки, 140 ракет для зенитно-ракетного комплекса «Куб» и восемь минометов. С начала конфликта России и Украины Словакия поддержала Киев 13 пакетами помощи. Однако недавно главой правительства стал Роберт Фицо, который заявил об отказе от военной поддержки украинской стороны, передает «Царьград».