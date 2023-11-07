«Лукойл» вошел в список лучших работодателей России по версии Forbes

08 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

«Лукойл» занял 17 место в категории «Золото» списка лучших работодателей России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Лукойл» вошел в список лучших работодателей России, который составил журнал Forbes в 2023 году. В публикации на портале издания указано, что нефтяная компания из ХМАО заняла 17 место в категории «Золото». «В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний, их распределили по четырем группам: „Платина“, „Золото“, „Серебро“ и „Бронза“. „Лукойл“ занял 17 место в группе „Золото“», — указано в публикации. Forbes оценивал компании по трем критериям: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление. За последний «Лукойл» получил высшую оценку — «платину». Всего в группу «Золото» вошли 67 компаний, в том числе «Газпром», «Роснефть» и «Татнефть». В прошлом году нефтяная компания занимала 16-е место в этой группе. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. В списке на сайте журнала компания стоит на 21-м месте, а годом ранее предприятие занимало пятую строчку рейтинга.

«Лукойл» вошел в список лучших работодателей России, который составил журнал Forbes в 2023 году. В публикации на портале издания указано, что нефтяная компания из ХМАО заняла 17 место в категории «Золото». «В новый рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компаний, их распределили по четырем группам: „Платина“, „Золото“, „Серебро“ и „Бронза“. „Лукойл“ занял 17 место в группе „Золото“», — указано в публикации. Forbes оценивал компании по трем критериям: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление. За последний «Лукойл» получил высшую оценку — «платину». Всего в группу «Золото» вошли 67 компаний, в том числе «Газпром», «Роснефть» и «Татнефть». В прошлом году нефтяная компания занимала 16-е место в этой группе. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. В списке на сайте журнала компания стоит на 21-м месте, а годом ранее предприятие занимало пятую строчку рейтинга.