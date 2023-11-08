Власти Перми определили стоимость льготных проездных в городском транспорте

Поездки в пермских трамваях и автобусах станут дороже весной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Перми опубликовала документ, в котором указаны цены на проездные в городских автобусах и трамваях. Планы по повышению тарифа для школьников, пенсионеров и членов малоимущих семей уже готовы на 2024, 2025 и 2026 годы.

«С 15 апреля 2024 г. стоимость оплаты льготного проездного документа: 30 поездок в течение 3 месяцев — 777 руб.; неограниченное количество поездок на 15 дней — 777 руб.; неограниченное количество поездок в течение месяца — 1110 руб.» — говорится в проекте постановления мэрии за подписью главы города Эдуарда Соснина. Документ до 14 ноября проходит антикоррупционную экспертизу.

С середины апреля 2025 года мэрия планирует установить более высокие цены: 30 поездок в течение трех месяцев — 819 рублей; безлимитный проездной на полмесяца — 819 рублей; безлимит на месяц — 1170 рублей. В 2026 году стоимость льготных проездных еще подрастет — до 840, 840 и 1200 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники определились и с ценами на обычные гражданские проездные. Так, в 2024 году стоимость безлимитного проезда на месяц составит 1887 рублей. В конце октября в мэрии заявили, что с 15 апреля разовая поездка в городском транспорте составит 37 рублей вместо 35.