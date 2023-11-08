Коляда поставил спектакль по повести Пушкина в Екатеринбурге

Постановку презентуют публике 9 и 10 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге завершают работу над пятилетним театральным «сериалом» «Классика завтра. Повести Белкина». Проект Камерного театра собрал воедино спектакли по «Повестям Белкина» поэта Александра Пушкина, но в инсценировках разных драматургов и режиссеров. Завершать пушкинский цикл будет повесть «Выстрел», над которой работал драматург Николай Коляда, однако в новой интерпретации он обошелся без необычной для себя манеры игры и экспериментов. На генеральной репетиции постановки побывало URA.RU.

«Выстрел» расскажет историю главного героя Сильвио, который живет в ожидании случая, чтобы отомстить своему недругу, унизившему его. Он живет мыслью, что сможет совершить возмездие и очистить свою совесть. Однако зрителю предлагают взглянуть на ситуацию со стороны и решить: стоит ли искать случая, чтобы напомнить другому человеку, как он когда-то кого-то обидел, и надо ли выбирать только месть вместо великодушия.

Финальную повесть решили доверить Коляде, который, по мнению директора Объединенного музея писателей Урала Ирины Евдокимовой, может привнести в постановку что-то свое. Но драматург пояснил, что сильно экспериментировать в этой инсценировке не стал, отдавая дань уважения своим коллегам и классику. «В Камерном театре идет „Станционный смотритель“, „Гробовщик“, и я не могу выбиваться из ряда этих постановок. Мы не можем здесь все перелопатить — дать всем телефоны, включить экраны, переодеть в современные костюмы. Потому за экспериментами — в „Коляда-Театр“», — уточнил драматург.

В случае с «Выстрелом», драматург признался, что шел строго по Пушкину, но все же решил сделать небольшую вставку от себя. «Поэт писал своему сыну письмо, где давал ему советы. Я это все читал, готовясь к инсценировке, решил включить в постановку. Это письмо такое актуальное, вы не представляете», — считает Коляда. Настоящее письмо Пушкина в «Выстреле» превратиться в послание главного героя своему приятелю-рассказчику.

Пока на сцене Камерного театра идет активная подготовка к премьере, которая намечена на 9 и 10 ноября. Актеры Камерного театра и «Коляды-Театра» прогоняют постановку полностью, вносятся последние коррективы в декорации, танцы, свет и музыку. Итоговый результат зрители увидят уже 9 и 10 ноября.