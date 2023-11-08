Свердловская пенсионерка на внедорожнике въехала в магазин

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ДТП произошло в Первоуральске Фото:

В Первоуральске 65-летняя пенсионерка за рулем внедорожника Volkswagen Touareg отвлеклась от дороги и въехала в магазин. В аварии пострадавших нет.

«Дорожная авария произошла 8 ноября около 14.00 на улице Ленина, 8, где находится магазин „Кировский“. В результате оказались разбиты четыре стеклопакета наружной витрины», — сообщили агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

Стаж вождения женщины, которая управляла Volkswagen, составляет 13 лет. Она пояснила инспекторам, что перепутала педали газа и тормоза. В момент инцидента была пристегнута ремнем безопасности, поэтому не пострадала. Также известно, что в момент аварии была трезва.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

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В Первоуральске 65-летняя пенсионерка за рулем внедорожника Volkswagen Touareg отвлеклась от дороги и въехала в магазин. В аварии пострадавших нет. «Дорожная авария произошла 8 ноября около 14.00 на улице Ленина, 8, где находится магазин „Кировский“. В результате оказались разбиты четыре стеклопакета наружной витрины», — сообщили агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Стаж вождения женщины, которая управляла Volkswagen, составляет 13 лет. Она пояснила инспекторам, что перепутала педали газа и тормоза. В момент инцидента была пристегнута ремнем безопасности, поэтому не пострадала. Также известно, что в момент аварии была трезва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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