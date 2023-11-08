Оренбургский министр образования выступил против повышения зарплат учителям

В Оренбургской области учителям не стоит повышать зарплату, так как тогда они начнут устраиваться в школы не ради просвещения детей, а ради денег. Такое заявление сделал министр образования региона Алексей Пахомов во время встречи, посвященной состоянию системы образования в регионе и в стране в целом.
«Если выровнять всем зарплату и сделать ее московской — произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить», — сказал Алексей Пахомов. Его слова передает издание «Вести образования».
Также депутат законодательного собрания области Нурлан Мунжасаров подчеркнул, что оклад учителя в регионе составляет от восьми до девяти тысяч рублей в месяц. Для того чтобы педагог смог зарабатывать 38 тысяч, ему необходимо брать две ставки, иметь высшую категорию и стаж работы 20 лет.
Ранее в межрегиональном профсоюзе учителей сообщили, что лишь в 12 российских регионах зарплата учителей превышает минимальный размер оплаты труда, равный около 16 тысяч рублей. Из-за этого педагоги вынуждены брать дополнительные ставки, заниматься репетиторством и другой дополнительной работой, пишет
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