Екатеринбурженка с диабетом борется с минздравом за инвалидность

08 ноября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Наталья Масалкина после сдачи анализа крови получила неутешительный диагноз — диабет Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительнице Екатеринбурга Наталье Масалкиной в 2006 году врачи поставили диагноз диабет первого типа. С возрастом болезнь стала прогрессировать и влиять на качество жизни. В беседе с корреспондентом URA.RU екатеринбурженка заявила о том, что обращение в свердловский минздрав не увенчалось успехом — ей отказали в бесплатной выдаче расходных материалов, сославшись на отсутствие инвалидности. Теперь женщина вынуждена треть от своей зарплаты тратить на покупку «расходников». «Я работаю музыкантом в оркестре и получаю 29 800 рублей. Других источников дохода у меня нет. В 2006 году я заболела диабетом 1-го типа. В мае прошлого года в Новосибирске мне по программе ОМС поставили инсулиновую помпу. Расходные материалы к помпе мне бесплатно не выдают, так как я не инвалид. Стоят эти расходники чуть больше 10 тысяч рублей. И это на месяц. Я обращалась в минздрав, в страховую компанию, но из-за отсутствия инвалидности меня разворачивают. А получить инвалидность — целый квест. Все мои выписки для медиков из комиссии — это все пустое место. Инвалидность, я, наверно, получу, только когда буду полностью парализована», — посетовала Масалкина. По словам женщины, после покупки необходимых расходных материалов для пациентов с диабетом и выплаты услуг ЖКХ денег на жизнь не остается совсем. «Я всю жизнь работала и никогда не жаловалась. Гордилась своей работой. Думала, что все трудности преодолею сама. Но жизнь посмеялась надо мной. И теперь я вынуждена просить о помощи, так как сама уже не справляюсь», — говорит екатеринбурженка. «Я уверена в том, что у меня есть все основания для того, чтобы получить инвалидность. Учитывая рост цен на все расходные материалы, в скором времени я не смогу приобретать их себе. Помочь финансово мне никто не может. Куда мне обращаться, я ума не приложу», — поделилась Наталья Масалкина. Редакция URA.RU направила официальный запрос в свердловский минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Екатеринбурга Наталье Масалкиной в 2006 году врачи поставили диагноз диабет первого типа. С возрастом болезнь стала прогрессировать и влиять на качество жизни. В беседе с корреспондентом URA.RU екатеринбурженка заявила о том, что обращение в свердловский минздрав не увенчалось успехом — ей отказали в бесплатной выдаче расходных материалов, сославшись на отсутствие инвалидности. Теперь женщина вынуждена треть от своей зарплаты тратить на покупку «расходников». «Я работаю музыкантом в оркестре и получаю 29 800 рублей. Других источников дохода у меня нет. В 2006 году я заболела диабетом 1-го типа. В мае прошлого года в Новосибирске мне по программе ОМС поставили инсулиновую помпу. Расходные материалы к помпе мне бесплатно не выдают, так как я не инвалид. Стоят эти расходники чуть больше 10 тысяч рублей. И это на месяц. Я обращалась в минздрав, в страховую компанию, но из-за отсутствия инвалидности меня разворачивают. А получить инвалидность — целый квест. Все мои выписки для медиков из комиссии — это все пустое место. Инвалидность, я, наверно, получу, только когда буду полностью парализована», — посетовала Масалкина. По словам женщины, после покупки необходимых расходных материалов для пациентов с диабетом и выплаты услуг ЖКХ денег на жизнь не остается совсем. «Я всю жизнь работала и никогда не жаловалась. Гордилась своей работой. Думала, что все трудности преодолею сама. Но жизнь посмеялась надо мной. И теперь я вынуждена просить о помощи, так как сама уже не справляюсь», — говорит екатеринбурженка. «Я уверена в том, что у меня есть все основания для того, чтобы получить инвалидность. Учитывая рост цен на все расходные материалы, в скором времени я не смогу приобретать их себе. Помочь финансово мне никто не может. Куда мне обращаться, я ума не приложу», — поделилась Наталья Масалкина. Редакция URA.RU направила официальный запрос в свердловский минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.