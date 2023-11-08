Свердловские власти придумали, как не допустить повторного пожара в Сосьве

В горевшей свердловской Сосьве построят пожарное депо
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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, пгт сосьва
Сосьва пострадала во время масштабных пожаров весной 2023 года Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Власти Свердловской области опасаются повторения масштабных лесных пожаров, из-за которых жители окрестных населенных пунктов теряли свои дома. Поэтому в наиболее пострадавшем поселке Сосьва решили построить пожарное депо.

«В 2023 году была достаточно серьезная пожароопасная обстановка, поэтому губернатор принял решение о строительстве пожарных депо. В следующем году они должны будут появиться в Сосьве и поселке Курганово», — рассказал на брифинге глава регионального минфина Александр Старков, не уточнив сумму затрат. Также в 2025 году запланирована стройка депо в Верхнем Тагиле и Рефтинском.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.

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Власти Свердловской области опасаются повторения масштабных лесных пожаров, из-за которых жители окрестных населенных пунктов теряли свои дома. Поэтому в наиболее пострадавшем поселке Сосьва решили построить пожарное депо. «В 2023 году была достаточно серьезная пожароопасная обстановка, поэтому губернатор принял решение о строительстве пожарных депо. В следующем году они должны будут появиться в Сосьве и поселке Курганово», — рассказал на брифинге глава регионального минфина Александр Старков, не уточнив сумму затрат. Также в 2025 году запланирована стройка депо в Верхнем Тагиле и Рефтинском. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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