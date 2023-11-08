Свердловские власти придумали, как не допустить повторного пожара в Сосьве

В горевшей свердловской Сосьве построят пожарное депо

Сосьва пострадала во время масштабных пожаров весной 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Власти Свердловской области опасаются повторения масштабных лесных пожаров, из-за которых жители окрестных населенных пунктов теряли свои дома. Поэтому в наиболее пострадавшем поселке Сосьва решили построить пожарное депо.

«В 2023 году была достаточно серьезная пожароопасная обстановка, поэтому губернатор принял решение о строительстве пожарных депо. В следующем году они должны будут появиться в Сосьве и поселке Курганово», — рассказал на брифинге глава регионального минфина Александр Старков, не уточнив сумму затрат. Также в 2025 году запланирована стройка депо в Верхнем Тагиле и Рефтинском.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей, не обошлось без погибших. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.