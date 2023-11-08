Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают чеченский язык

08 ноября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что у поколения, не знающего чеченский язык, «нет будущего» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чиновники, дети которых не знают родной язык, будут уволены. По его словам, у поколения, которое не говорит на чеченском языке, «нет будущего». Кадыров во время конкурса на знание чеченского языка заявил, что дети некоторых приближенных к нему людей не знает родной язык. «Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова передает издание «Чечня сегодня». Глава республики также сказал, что дети в Чечне активно изучают русский язык в школах и детских садиках. По его словам, некоторые «даже думать» начинают на русском. Кадыров подчеркнул, что у поколения, которое не говорит на своем родном языке, «нет будущего».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чиновники, дети которых не знают родной язык, будут уволены. По его словам, у поколения, которое не говорит на чеченском языке, «нет будущего». Кадыров во время конкурса на знание чеченского языка заявил, что дети некоторых приближенных к нему людей не знает родной язык. «Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова передает издание «Чечня сегодня». Глава республики также сказал, что дети в Чечне активно изучают русский язык в школах и детских садиках. По его словам, некоторые «даже думать» начинают на русском. Кадыров подчеркнул, что у поколения, которое не говорит на своем родном языке, «нет будущего».