Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают чеченский язык

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Рамзан Кадыров заявил, что у поколения, не знающего чеченский язык, «нет будущего» Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чиновники, дети которых не знают родной язык, будут уволены. По его словам, у поколения, которое не говорит на чеченском языке, «нет будущего».

Кадыров во время конкурса на знание чеченского языка заявил, что дети некоторых приближенных к нему людей не знает родной язык. «Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова передает издание «Чечня сегодня».

Глава республики также сказал, что дети в Чечне активно изучают русский язык в школах и детских садиках. По его словам, некоторые «даже думать» начинают на русском. Кадыров подчеркнул, что у поколения, которое не говорит на своем родном языке, «нет будущего».

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чиновники, дети которых не знают родной язык, будут уволены. По его словам, у поколения, которое не говорит на чеченском языке, «нет будущего». Кадыров во время конкурса на знание чеченского языка заявил, что дети некоторых приближенных к нему людей не знает родной язык. «Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова передает издание «Чечня сегодня». Глава республики также сказал, что дети в Чечне активно изучают русский язык в школах и детских садиках. По его словам, некоторые «даже думать» начинают на русском. Кадыров подчеркнул, что у поколения, которое не говорит на своем родном языке, «нет будущего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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