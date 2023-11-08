Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают чеченский язык

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чиновники, дети которых не знают родной язык, будут уволены. По его словам, у поколения, которое не говорит на чеченском языке, «нет будущего».
Кадыров во время конкурса на знание чеченского языка заявил, что дети некоторых приближенных к нему людей не знает родной язык. «Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова передает издание «Чечня сегодня».
Глава республики также сказал, что дети в Чечне активно изучают русский язык в школах и детских садиках. По его словам, некоторые «даже думать» начинают на русском. Кадыров подчеркнул, что у поколения, которое не говорит на своем родном языке, «нет будущего».
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