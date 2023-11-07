07 ноября 2023

Жительница ХМАО продала москвичке младенца за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Жительница ХМАО получила за ребенка деньги, а затем явилась в полицию с повинной Фото:

Москвичка купила младенца за миллион рублей без официального оформления суррогатного материнства. Об этом сообщается на официальном сайте СКР по Москве. По данным telegram-канала Shot новорожденного выносила и родила жительница ХМАО.

«31-летняя женщина в интернете познакомилась с москвичкой, выразившей готовность воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка, прошла в частной клинике процедуру ЭКО с использованием биологического материала и забеременела. Потенциальная мать ежемесячно перечисляла 25 тысяч рублей, а после рождения мальчика заплатила миллион рублей, при этом какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер», — указано в публикации СКР по Москве.

По данным telegram-канала Shot суррогатная мать приехала в Москву из Нягани (ХМАО). В нее были финансовые трудности: югорчанка одна растила сына-аутиста, поэтому решилась на предложение москвички. Через несколько дней она сама обратилась в полицию, рассказав о произошедшем. Следственный комитет Москвы завел уголовное дело на подозреваемых. Ребенок находится под присмотром медиков.

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Москвичка купила младенца за миллион рублей без официального оформления суррогатного материнства. Об этом сообщается на официальном сайте СКР по Москве. По данным telegram-канала Shot новорожденного выносила и родила жительница ХМАО. «31-летняя женщина в интернете познакомилась с москвичкой, выразившей готовность воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка, прошла в частной клинике процедуру ЭКО с использованием биологического материала и забеременела. Потенциальная мать ежемесячно перечисляла 25 тысяч рублей, а после рождения мальчика заплатила миллион рублей, при этом какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер», — указано в публикации СКР по Москве. По данным telegram-канала Shot суррогатная мать приехала в Москву из Нягани (ХМАО). В нее были финансовые трудности: югорчанка одна растила сына-аутиста, поэтому решилась на предложение москвички. Через несколько дней она сама обратилась в полицию, рассказав о произошедшем. Следственный комитет Москвы завел уголовное дело на подозреваемых. Ребенок находится под присмотром медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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