Жительница ХМАО продала москвичке младенца за миллион рублей

Москвичка купила младенца за миллион рублей без официального оформления суррогатного материнства. Об этом сообщается на официальном сайте СКР по Москве. По данным telegram-канала Shot новорожденного выносила и родила жительница ХМАО.
«31-летняя женщина в интернете познакомилась с москвичкой, выразившей готовность воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка, прошла в частной клинике процедуру ЭКО с использованием биологического материала и забеременела. Потенциальная мать ежемесячно перечисляла 25 тысяч рублей, а после рождения мальчика заплатила миллион рублей, при этом какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер», — указано в публикации СКР по Москве.
По данным telegram-канала Shot суррогатная мать приехала в Москву из Нягани (ХМАО). В нее были финансовые трудности: югорчанка одна растила сына-аутиста, поэтому решилась на предложение москвички. Через несколько дней она сама обратилась в полицию, рассказав о произошедшем. Следственный комитет Москвы завел уголовное дело на подозреваемых. Ребенок находится под присмотром медиков.
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