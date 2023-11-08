Бывший силовик возглавил компании пермских властей

Гендиректором ПАИЖК и КРПК назначен бывший пермский прокурор Иван Лоскутов

Ранее чиновник занимал должность замглавы прокурора Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новым гендиректором Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК») и Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК»), принадлежащих краевым властям, назначен Иван Лоскутов. Ранее он работал в силовых структурах, в том числе занимал должность заместителя прокурора Перми.

«Иван Лоскутов окончил институт прокуратуры „Уральская государственная юридическая академия“ по специальности „Юриспруденция“. Опыт работы в надзорных органах у него более 18 лет. В том числе восьми лет он занимал должность заместителя прокурора Перми. Работает в структуре КРПК с 2021 года, занимал должность руководителя службы безопасности», — сообщил telegram-канал Фонда развития Пермского края (ФРПК). Ранее в этой организации также сменился руководитель. Новым директором ФРПК стал член совета директоров ООО «Пермская судоверфь» Армен Арутюнян.

По данным источника «Коммерсант-Пермь», Алексей Бураков, ранее руководивший ПАИЖК, КРПК и ФРПК, принадлежащих региональному минстрою, может перейти на работу в администрацию губернатора Пермского края. Его должность собеседник издания не раскрыл. URA.RU также рассказывало об обысках в Корпорации развития Пермского края. Там проводили выемки документов сотрудники регионального управления ФСБ.