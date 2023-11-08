Уголовное дело главврача Озерска ушло в суд

08 ноября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Фомину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф за получения взятки на сумму 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дело в отношении бывшего главврача горбольницы Озерска (Челябинска область) Евгения Фомина, задержанного в начале года, передали в суд. Фомин обвиняется в получении взятки, сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении главврача горбольницы Озерска, который обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в СУ СКР. По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 года Фомин лично и через посредника получил взятку на сумму не менее 20 миллионов рублей. Деньги бывшему главврачу заинтересованная строительная компания передавала частями. Средства Фомин получал за содействие в заключении контрактов на капремонт инфекционного корпуса и допсоглашений. Последние касались аванса до 50% от цены контрактов и увеличения стоимости до 10%. В числе условий взятки были также беспрепятственные прием и оплата уже готовых работ. Фомин был задержан сразу после Нового года. Он до сих пор остается в СИЗО. Бывшему главврачу грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом и лишение права занимать определенные должности или работать в сфере.

Дело в отношении бывшего главврача горбольницы Озерска (Челябинска область) Евгения Фомина, задержанного в начале года, передали в суд. Фомин обвиняется в получении взятки, сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении главврача горбольницы Озерска, который обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в СУ СКР. По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 года Фомин лично и через посредника получил взятку на сумму не менее 20 миллионов рублей. Деньги бывшему главврачу заинтересованная строительная компания передавала частями. Средства Фомин получал за содействие в заключении контрактов на капремонт инфекционного корпуса и допсоглашений. Последние касались аванса до 50% от цены контрактов и увеличения стоимости до 10%. В числе условий взятки были также беспрепятственные прием и оплата уже готовых работ. Фомин был задержан сразу после Нового года. Он до сих пор остается в СИЗО. Бывшему главврачу грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом и лишение права занимать определенные должности или работать в сфере.