08 ноября 2023

Челябинские бойцы на фронте рассказали об уничтожении позиций ВСУ. Видео

Взаимодействие подразделений ВС РФ помогло уничтожить позиции ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Бойцы ВС РФ уничтожают силы противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два военнослужащих из Челябинской области с позывными «Рыба» и «Урай», первый из которых командует гаубицей «Гиацинт», а второй — отделением операторов БПЛА, рассказали об уничтожении украинских позиций. На видео, предоставленном URA.RU Министерством обороны РФ, бойцы выделяют ту слаженность между подразделениями, которая помогает им в боях.

«Находим живую силу противника, тяжелую технику. Мы смотрим все входы и выходы противника, передаем координаты и отрабатываем. Сегодня вот такая работа была. Обнаружили группу до 10 человек. Они прятались, маскировались, но мы их обнаружили. Скорректировали артиллерию, передали координаты, началась работа», — рассказывает «Урай».

По словам «Рыбы», от момента получения команды до открытия огня по силе противника проходит около двух минут. Расчет получает команду, выбегает, записывает цель, корректируется и производится выстрел. В минуту бойцы его орудия успевают пять раз отправить противнику «подарок».

«Из плюсов „Гиацинта“ — это дальнобойность. Есть специальный боеприпас, который способен стрелять на 35 километров. Также из плюсов точность наведения и простота обслуживания. Самый главный плюс — быстрота складывания: поднимаем плиту, отбиваем орудие и уезжаем», — делится «Рыба».

Взаимовыручка и слаженность между подразделениями ВС РФ являются залогом успеха при ведении спецоперации на Украине. Все бойцы настроены оптимистично. Они мужественно защищают родину и приближают общую победу.

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Два военнослужащих из Челябинской области с позывными «Рыба» и «Урай», первый из которых командует гаубицей «Гиацинт», а второй — отделением операторов БПЛА, рассказали об уничтожении украинских позиций. На видео, предоставленном URA.RU Министерством обороны РФ, бойцы выделяют ту слаженность между подразделениями, которая помогает им в боях. «Находим живую силу противника, тяжелую технику. Мы смотрим все входы и выходы противника, передаем координаты и отрабатываем. Сегодня вот такая работа была. Обнаружили группу до 10 человек. Они прятались, маскировались, но мы их обнаружили. Скорректировали артиллерию, передали координаты, началась работа», — рассказывает «Урай». По словам «Рыбы», от момента получения команды до открытия огня по силе противника проходит около двух минут. Расчет получает команду, выбегает, записывает цель, корректируется и производится выстрел. В минуту бойцы его орудия успевают пять раз отправить противнику «подарок». «Из плюсов „Гиацинта“ — это дальнобойность. Есть специальный боеприпас, который способен стрелять на 35 километров. Также из плюсов точность наведения и простота обслуживания. Самый главный плюс — быстрота складывания: поднимаем плиту, отбиваем орудие и уезжаем», — делится «Рыба». Взаимовыручка и слаженность между подразделениями ВС РФ являются залогом успеха при ведении спецоперации на Украине. Все бойцы настроены оптимистично. Они мужественно защищают родину и приближают общую победу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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