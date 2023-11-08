Россия и Китай будут вместе развивать сферу, важную для победы в СВО

Россия будет наращивать сотрудничество с Китаем в космической сфере

08 ноября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с китайским коллегой сотрудничество в военно-технической сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 8 ноября встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и обсудил с ним сотрудничество в военно-технической сфере. Спецоперация показала, что в современном мире для ведения боевых действий крайне важны системы связи. Поэтому сейчас Россия и Китай активно настраивают взаимодействие в сфере космоса, рассказал URA.RU эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, комментируя разговор Путина и Чжан Юся. Встреча российского лидера и Чжана Юся 8 ноября прошла в загородной резиденции в Ново-Огарево. Путин в ходе беседы отметил, что у Москвы и Пекина сложились дружеские, деловые отношения. Такой подход позволяет поддерживать стратегический характер российско-китайских связей. Президент также указал на то, что взаимодействие двух стран является серьезным фактором для стабилизации международной обстановки, поскольку «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен „холодной войны“». Глава государства обратил внимание на то, что США все больше втягивают страны в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Они стараются насоздавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона, и прежде всего руководствуясь, конечно, своими собственными, скажу прямо, корыстными интересами. Мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего из Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», — подчеркнул Путин. По словам президента, возрастающее значение приобретает сотрудничество РФ и Китая в военной и военно-технической сфере. «Здесь на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах. Имею ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики», — пояснил глава государства. Россия будет наращивать взаимодействие с Китаем в космической сфере, говорит эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. «Мы прекрасно понимаем, с чем мы столкнулись на Украине. Системы электронной и противоспутниковой борьбы крайне важны. Их основа — это система связи, это спутники. Китай обладает огромным научным и производственным потенциалом в этой сфере, поэтому взаимодействие Москвы и Пекина в сфере космоса важно. Если мы объединимся с КНР, то сможем проводить операцию по уничтожению спутниковых группировок в космосе», — пояснил Костикин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и обсудил с ним сотрудничество в военно-технической сфере. Спецоперация показала, что в современном мире для ведения боевых действий крайне важны системы связи. Поэтому сейчас Россия и Китай активно настраивают взаимодействие в сфере космоса, рассказал URA.RU эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, комментируя разговор Путина и Чжан Юся. Встреча российского лидера и Чжана Юся 8 ноября прошла в загородной резиденции в Ново-Огарево. Путин в ходе беседы отметил, что у Москвы и Пекина сложились дружеские, деловые отношения. Такой подход позволяет поддерживать стратегический характер российско-китайских связей. Президент также указал на то, что взаимодействие двух стран является серьезным фактором для стабилизации международной обстановки, поскольку «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен „холодной войны“». Глава государства обратил внимание на то, что США все больше втягивают страны в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Они стараются насоздавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона, и прежде всего руководствуясь, конечно, своими собственными, скажу прямо, корыстными интересами. Мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего из Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», — подчеркнул Путин. По словам президента, возрастающее значение приобретает сотрудничество РФ и Китая в военной и военно-технической сфере. «Здесь на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах. Имею ввиду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики», — пояснил глава государства. Россия будет наращивать взаимодействие с Китаем в космической сфере, говорит эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. «Мы прекрасно понимаем, с чем мы столкнулись на Украине. Системы электронной и противоспутниковой борьбы крайне важны. Их основа — это система связи, это спутники. Китай обладает огромным научным и производственным потенциалом в этой сфере, поэтому взаимодействие Москвы и Пекина в сфере космоса важно. Если мы объединимся с КНР, то сможем проводить операцию по уничтожению спутниковых группировок в космосе», — пояснил Костикин.