В Пермском крае за пост главы Краснокамска поборются три кандидата

08 ноября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Кандидаты должны представить программы развития округа на заседании думы Краснокамска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU К участию в конкурсе на пост главы Краснокамска допущены все три кандидата, подавших свои заявки. Об этом сообщил telegram-канал совета представительных органов Пермского края «На местах». «Конкурсная комиссия приняла решение о допуске всех кандидатов к конкурсу на пост главы Краснокамска. Ранее заявления подали действующий глава округа Игорь Быкариз, начальник окружного управления экономического развития Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев», — сказано в сообщении. Конкурсная комиссия выберет двух кандидатов 17 ноября. Они представят программы развития Краснокамского городского округа на заседании думы, которое запланировано на 22 ноября. По его итогам депутатами будет определен глава территории. Ранее URA.RU рассказывало, что прокурор Пермского края Павел Бухтояров обратился к губернатору Дмитрию Махонину с представлением об отстранении от должности действующего главы Краснокамска Игоря Быкариза. Причиной послужили «выявленные факты коррупционной деятельности».

К участию в конкурсе на пост главы Краснокамска допущены все три кандидата, подавших свои заявки. Об этом сообщил telegram-канал совета представительных органов Пермского края «На местах». «Конкурсная комиссия приняла решение о допуске всех кандидатов к конкурсу на пост главы Краснокамска. Ранее заявления подали действующий глава округа Игорь Быкариз, начальник окружного управления экономического развития Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев», — сказано в сообщении. Конкурсная комиссия выберет двух кандидатов 17 ноября. Они представят программы развития Краснокамского городского округа на заседании думы, которое запланировано на 22 ноября. По его итогам депутатами будет определен глава территории. Ранее URA.RU рассказывало, что прокурор Пермского края Павел Бухтояров обратился к губернатору Дмитрию Махонину с представлением об отстранении от должности действующего главы Краснокамска Игоря Быкариза. Причиной послужили «выявленные факты коррупционной деятельности».