Прокурор Пермского края требует отстранить от должности мэра Краснокамска

Наш город: пермский прокурор требует отстранить от должности мэра Краснокамска

Над главой Краснокамского городского округа Игорем Букаризом нависла угроза отставки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз может лишиться должности. Прокурор Пермского края Павел Бухтояров обратился к губернатору Дмитрию Махонину с представлением об отстранении чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности».

«По информации правоохранительных органов, сегодня, 2 ноября, прокурором Пермского края [Павлом Бухтояровым] направлено представление Дмитрию Махонину об отстранении от должности главы Игоря Быкариза связи с утратой доверия и выявленными фактами коррупционной деятельности», — пишет издание «Наш город — Краснокамск» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края пообещали URA.RU прокомментировать указанную информацию в ближайшее время. Также агентство направило запрос в краевую прокуратуру, ответ ведомства ожидается.

В начале 2023 года у Быкариза обострился конфликт с прокурором Краснокамского Михаилом Третьяковым. Накануне конкурса по выборам нового главы муниципалитета, в котором Быкариз считается фаворитом, чиновнику приписали участие сразу в нескольких юрлицах. Сам глава муниципалитета отмечал, что уже давно передал свои доли в бизнесе в доверительное управление.

Обновлено в 19:47

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края URA.RU пояснили, что в адрес комиссии по противодействию коррупции действительно поступило прокурорское представление. Однако оно не связано с необходимостью принятия каких-либо кадровых решений в отношении чиновника.

«Прокуратура Пермского края лишь направила в адрес региональной комиссии представление с информацией о возможном неурегулированном конфликте интересов у главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. В установленные сроки комиссия проведет проверку и представит ответ в надзорный орган», — сообщили агентству в пресс-службе главы региона.