Продюсер Фадеев дал совет музыкантам по созданию ремиксов на его песни

08 ноября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев призвал музыкантов соблюдать авторское право при создании ремиксов на его песни Фото: Анна Майорова © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, посоветовал музыкантам изучить авторское право и делать ремиксы только с согласием автора оригинального произведения. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В последнее время получаем большое количество запросов от музыкантов на тему создания и распространения ремиксов, созданных на основе моих песен. <…> Главное, что должен знать и помнить желающий создать ремикс или переработку оригинального произведения — любое использование подобных произведений законным образом возможно только с согласия автора, на основании договора», — пишет Фадеев. Он отмечает, что согласие является обязательным, даже если ремикс не монетизируется. Также продюсер посоветовал музыкантам изучить авторское право или найти юриста. С его слов, он часто сталкивается с тем, что многие музыканты не знают, как правильно оформлять результаты своей работы. Он привел в пример альбом ремиксов на одну из песен его лейбла «MALFA». Фадеев подчеркивает, что с каждым из авторов ремиксов был заключен отдельный договор на его произведение. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев пояснил, почему запрещает певице Наргиз исполнять свои песни. Сообщалось, что все началось после ухода Наргиз с лейбла. Тогда Фадеев не запрещал ей этого, но после высказываний России и о самом музыканте он запретил ей исполнение его песен. Со слов Фадеева, доходило до того, что ему приходилось сообщать организаторам площадки, на которой должна выступать исполнительница, что на данном концерте будут нарушаться его авторские права. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, посоветовал музыкантам изучить авторское право и делать ремиксы только с согласием автора оригинального произведения. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В последнее время получаем большое количество запросов от музыкантов на тему создания и распространения ремиксов, созданных на основе моих песен. <…> Главное, что должен знать и помнить желающий создать ремикс или переработку оригинального произведения — любое использование подобных произведений законным образом возможно только с согласия автора, на основании договора», — пишет Фадеев. Он отмечает, что согласие является обязательным, даже если ремикс не монетизируется. Также продюсер посоветовал музыкантам изучить авторское право или найти юриста. С его слов, он часто сталкивается с тем, что многие музыканты не знают, как правильно оформлять результаты своей работы. Он привел в пример альбом ремиксов на одну из песен его лейбла «MALFA». Фадеев подчеркивает, что с каждым из авторов ремиксов был заключен отдельный договор на его произведение. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев пояснил, почему запрещает певице Наргиз исполнять свои песни. Сообщалось, что все началось после ухода Наргиз с лейбла. Тогда Фадеев не запрещал ей этого, но после высказываний России и о самом музыканте он запретил ей исполнение его песен. Со слов Фадеева, доходило до того, что ему приходилось сообщать организаторам площадки, на которой должна выступать исполнительница, что на данном концерте будут нарушаться его авторские права.