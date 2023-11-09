Инфекционист Поздняков: гонконгский грипп маскируется под кишечную инфекцию

09 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Гонконгский грипп легко переходит в пневмонию, сказал Андрей Поздняков Фото: Анна Майорова © URA.RU Гонконгский грипп можно перепутать с кишечной инфекцией из-за первых симптомов заболевания. Об этом URA.RU сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. «У гонконгского гриппа, штамм H3N2, есть определенные особенности. Для него характерны кишечные проявления. То есть заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, из-за чего его можно спутать с кишечной инфекцией. Катаральные проявления в виде кашля и насморка появляются, как правило, позднее — на вторые-третьи сутки», — сказал Андрей Поздняков. По его словам, осложнения для данного гриппа не редкость. «Поскольку это грипп А, он может протекать достаточно тяжело, с температурой 38 градусов и выше, с выраженной интоксикацией. Заболевание нередко сопровождается пневмонией, чаще в виде вторичного бактериального осложнения. Также возможны осложнения в виде синуситов, воспаления миндалин, отитов и прочие», — отметил врач. Инфекционист не исключил эпидемию этого гриппа в России. «Как показывает практика, вакцину от гриппа ставят далеко не все, поэтому эпидемия будет в различных регионах разной степени выраженности. Зависит все от того, насколько велика вакцинированная прослойка населения в конкретном регионе. Тяжесть течения гриппа будет обусловлена тем, привиты ли люди из групп риска: старшего возраста, маленькие дети, с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Поздняков. Первые случаи заболевания гонконгским гриппом уже выявлены на Сахалине, в Забайкальском крае, Тюменской области и в Перми. Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022—2023 годов в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний. Болезнь пришла почти сразу после отмены антиковидных мер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гонконгский грипп можно перепутать с кишечной инфекцией из-за первых симптомов заболевания. Об этом URA.RU сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. «У гонконгского гриппа, штамм H3N2, есть определенные особенности. Для него характерны кишечные проявления. То есть заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, из-за чего его можно спутать с кишечной инфекцией. Катаральные проявления в виде кашля и насморка появляются, как правило, позднее — на вторые-третьи сутки», — сказал Андрей Поздняков. По его словам, осложнения для данного гриппа не редкость. «Поскольку это грипп А, он может протекать достаточно тяжело, с температурой 38 градусов и выше, с выраженной интоксикацией. Заболевание нередко сопровождается пневмонией, чаще в виде вторичного бактериального осложнения. Также возможны осложнения в виде синуситов, воспаления миндалин, отитов и прочие», — отметил врач. Инфекционист не исключил эпидемию этого гриппа в России. «Как показывает практика, вакцину от гриппа ставят далеко не все, поэтому эпидемия будет в различных регионах разной степени выраженности. Зависит все от того, насколько велика вакцинированная прослойка населения в конкретном регионе. Тяжесть течения гриппа будет обусловлена тем, привиты ли люди из групп риска: старшего возраста, маленькие дети, с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Поздняков. Первые случаи заболевания гонконгским гриппом уже выявлены на Сахалине, в Забайкальском крае, Тюменской области и в Перми. Иммунолог Николай Крючков отмечал, что в сезоне 2022—2023 годов в России гонконгский грипп был одним из доминирующих заболеваний. Болезнь пришла почти сразу после отмены антиковидных мер.