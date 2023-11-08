Госдеп: отказ ЕС от энергоресурсов РФ необратим

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Острая потребность ЕС в российском газе наблюдалась в прошлом году, заявил Джеффри Пайатт Фото:

Отказ Европейского союза (ЕС) от энергоносителей РФ носит необратимый характер. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Европа решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. Я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта. <…> Речь — о необратимых изменениях в энергопотреблении», — заявил Джеффри Пайатт. Его слова приводит сайт комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Новый вектор развития ЕС отражается в контрактах, которые все чаще заключаются с американскими производителями энергоресурсов. «Это также идет на пользу американским поставщикам энергоносителей и нашему лидерству в энергопереходе», — признался дипломат.

В начале ноября представители Госдепа США заявляли, что ЕС сократит импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров. Выйти на новые показатели планируют до конца 2023 года. В Европейском союзе отмечали, что собираются переходить на «зеленые» энергетические технологии, передает RT.

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Отказ Европейского союза (ЕС) от энергоносителей РФ носит необратимый характер. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. «Европа решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. Я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта. <…> Речь — о необратимых изменениях в энергопотреблении», — заявил Джеффри Пайатт. Его слова приводит сайт комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Новый вектор развития ЕС отражается в контрактах, которые все чаще заключаются с американскими производителями энергоресурсов. «Это также идет на пользу американским поставщикам энергоносителей и нашему лидерству в энергопереходе», — признался дипломат. В начале ноября представители Госдепа США заявляли, что ЕС сократит импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров. Выйти на новые показатели планируют до конца 2023 года. В Европейском союзе отмечали, что собираются переходить на «зеленые» энергетические технологии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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