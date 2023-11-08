Госдеп: отказ ЕС от энергоресурсов РФ необратим

08 ноября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Острая потребность ЕС в российском газе наблюдалась в прошлом году, заявил Джеффри Пайатт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отказ Европейского союза (ЕС) от энергоносителей РФ носит необратимый характер. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. «Европа решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. Я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта. <…> Речь — о необратимых изменениях в энергопотреблении», — заявил Джеффри Пайатт. Его слова приводит сайт комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Новый вектор развития ЕС отражается в контрактах, которые все чаще заключаются с американскими производителями энергоресурсов. «Это также идет на пользу американским поставщикам энергоносителей и нашему лидерству в энергопереходе», — признался дипломат. В начале ноября представители Госдепа США заявляли, что ЕС сократит импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров. Выйти на новые показатели планируют до конца 2023 года. В Европейском союзе отмечали, что собираются переходить на «зеленые» энергетические технологии, передает RT.

Отказ Европейского союза (ЕС) от энергоносителей РФ носит необратимый характер. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. «Европа решительно отказалась от зависимости прежде всего от российского газа, которая наблюдалась до 2022 года. Я рассматриваю это как постоянное изменение ландшафта. <…> Речь — о необратимых изменениях в энергопотреблении», — заявил Джеффри Пайатт. Его слова приводит сайт комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Новый вектор развития ЕС отражается в контрактах, которые все чаще заключаются с американскими производителями энергоресурсов. «Это также идет на пользу американским поставщикам энергоносителей и нашему лидерству в энергопереходе», — признался дипломат. В начале ноября представители Госдепа США заявляли, что ЕС сократит импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров. Выйти на новые показатели планируют до конца 2023 года. В Европейском союзе отмечали, что собираются переходить на «зеленые» энергетические технологии, передает RT.