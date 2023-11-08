Власти Кургана предупредили горожан об отключении света из-за плановых работ

В Кургане 9 ноября на несколько часов обесточат ряд домов. В администрации города уточнили, что ограничение связано с проведением плановых работ.
«В Кургане 9 ноября будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 9:00 до 16:30 для переподключения потребителя подача ресурса будет на один час в течение дня приостановлена по адресу: СНТ „Черемушки 4“» — указано в telegram-канале администрации Кургана со ссылкой на АО «СУЭНКО».
Также с 9:00 до 16:00 для допуска бригады подача электроэнергии будет на один час приостановлена по адресам:
- ул. Доватора, № 119-133, 92-116;
- ул. Крутикова, № 122;
- ул. Фрунзе, № 29-35, 36-42;
- ул. Промышленная, № 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 18;
- ул. Мичурина, № 43-83, 46-62, 66-82;
- ул. Доватора, № 73-77, 64-72;
- б-р Мира, № 1;
- ул. Крылова, № 37-47, 51-59, 40-54, 54а, 54б;
- ул. Котовского, № 39.
С 9:00 до 13:00 для замены приставок подачу электроэнергии ограничат по адресам:
- ул. С. Юлаева, № 29-43;
- ул. Димитрова, № 37;
- ул. Чернышевского, № 38-70, 17-35.
С 13:00 до 16:00 для замены приставок подачу ресурса ограничат по адресам:
- ул. С. Юлаева, № 1-19, 23-27, 1а;
- ул. Димитрова, № 38;
- ул. Попова, № 38-72, 37-69;
- ул. Хмельницкого, № 38-70, 39-69.
С 14:00 до 16:00 для подключения потребителя подачу электроэнергии ограничат по адресам:
- ул. Р. Люксембург, № 3-57, 4-44, 13а;
- ул. Серафимовича, № 16, 20-28, 40.
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