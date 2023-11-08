Власти Кургана предупредили горожан об отключении света из-за плановых работ

Подачу электричества в домах ограничат из-за плановых работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 9 ноября на несколько часов обесточат ряд домов. В администрации города уточнили, что ограничение связано с проведением плановых работ.

«В Кургане 9 ноября будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 9:00 до 16:30 для переподключения потребителя подача ресурса будет на один час в течение дня приостановлена по адресу: СНТ „Черемушки 4“» — указано в telegram-канале администрации Кургана со ссылкой на АО «СУЭНКО».

Также с 9:00 до 16:00 для допуска бригады подача электроэнергии будет на один час приостановлена по адресам:

ул. Доватора, № 119-133, 92-116;

ул. Крутикова, № 122;

ул. Фрунзе, № 29-35, 36-42;

ул. Промышленная, № 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 18;

ул. Мичурина, № 43-83, 46-62, 66-82;

ул. Доватора, № 73-77, 64-72;

б-р Мира, № 1;

ул. Крылова, № 37-47, 51-59, 40-54, 54а, 54б;

ул. Котовского, № 39.

С 9:00 до 13:00 для замены приставок подачу электроэнергии ограничат по адресам:

ул. С. Юлаева, № 29-43;

ул. Димитрова, № 37;

ул. Чернышевского, № 38-70, 17-35.

С 13:00 до 16:00 для замены приставок подачу ресурса ограничат по адресам:

ул. С. Юлаева, № 1-19, 23-27, 1а;

ул. Димитрова, № 38;

ул. Попова, № 38-72, 37-69;

ул. Хмельницкого, № 38-70, 39-69.

С 14:00 до 16:00 для подключения потребителя подачу электроэнергии ограничат по адресам: