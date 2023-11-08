08 ноября 2023

Власти Кургана предупредили горожан об отключении света из-за плановых работ

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган , лэп, линии электропередач, электричество
Подачу электричества в домах ограничат из-за плановых работ Фото:

В Кургане 9 ноября на несколько часов обесточат ряд домов. В администрации города уточнили, что ограничение связано с проведением плановых работ.

«В Кургане 9 ноября будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 9:00 до 16:30 для переподключения потребителя подача ресурса будет на один час в течение дня приостановлена по адресу: СНТ „Черемушки 4“» — указано в telegram-канале администрации Кургана со ссылкой на АО «СУЭНКО».

Также с 9:00 до 16:00 для допуска бригады подача электроэнергии будет на один час приостановлена по адресам:

  • ул. Доватора, № 119-133, 92-116;
  • ул. Крутикова, № 122;
  • ул. Фрунзе, № 29-35, 36-42;
  • ул. Промышленная, № 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 18;
  • ул. Мичурина, № 43-83, 46-62, 66-82;
  • ул. Доватора, № 73-77, 64-72;
  • б-р Мира, № 1;
  • ул. Крылова, № 37-47, 51-59, 40-54, 54а, 54б;
  • ул. Котовского, № 39.

С 9:00 до 13:00 для замены приставок подачу электроэнергии ограничат по адресам:

  • ул. С. Юлаева, № 29-43;
  • ул. Димитрова, № 37;
  • ул. Чернышевского, № 38-70, 17-35.

С 13:00 до 16:00 для замены приставок подачу ресурса ограничат по адресам:

  • ул. С. Юлаева, № 1-19, 23-27, 1а;
  • ул. Димитрова, № 38;
  • ул. Попова, № 38-72, 37-69;
  • ул. Хмельницкого, № 38-70, 39-69.

С 14:00 до 16:00 для подключения потребителя подачу электроэнергии ограничат по адресам:

  • ул. Р. Люксембург, № 3-57, 4-44, 13а;
  • ул. Серафимовича, № 16, 20-28, 40.

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В Кургане 9 ноября на несколько часов обесточат ряд домов. В администрации города уточнили, что ограничение связано с проведением плановых работ. «В Кургане 9 ноября будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. С 9:00 до 16:30 для переподключения потребителя подача ресурса будет на один час в течение дня приостановлена по адресу: СНТ „Черемушки 4“» — указано в telegram-канале администрации Кургана со ссылкой на АО «СУЭНКО». Также с 9:00 до 16:00 для допуска бригады подача электроэнергии будет на один час приостановлена по адресам: С 9:00 до 13:00 для замены приставок подачу электроэнергии ограничат по адресам: С 13:00 до 16:00 для замены приставок подачу ресурса ограничат по адресам: С 14:00 до 16:00 для подключения потребителя подачу электроэнергии ограничат по адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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