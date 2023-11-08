08 ноября 2023

Госдеп: конфликт на Украине позволяет оживить промышленность США

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Помощь Украине способствует росту промышленности в США, заявил Джеймс О’Брайен Фото:
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Военные действия на Украине благоприятно сказываются на промышленности в США и способствуют подъему производства. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире», — передает слова Джеймса О’Брайена ТАСС. По его мнению, конфликт развивает оборонные технологии и сферу IT, а также способствуют укреплению безопасности США.

Разговоры о пользе и продлении конфликта пошли после начавшихся обсуждений о необходимости дальнейшего оказания помощи Вашингтоном Киеву. Ранее телеканал «Царьград» подробно рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал ресурс доверия коллективного Запада.

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Военные действия на Украине благоприятно сказываются на промышленности в США и способствуют подъему производства. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире», — передает слова Джеймса О’Брайена ТАСС. По его мнению, конфликт развивает оборонные технологии и сферу IT, а также способствуют укреплению безопасности США. Разговоры о пользе и продлении конфликта пошли после начавшихся обсуждений о необходимости дальнейшего оказания помощи Вашингтоном Киеву. Ранее телеканал «Царьград» подробно рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал ресурс доверия коллективного Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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