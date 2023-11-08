Госдеп: конфликт на Украине позволяет оживить промышленность США

09 ноября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Помощь Украине способствует росту промышленности в США, заявил Джеймс О’Брайен Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные действия на Украине благоприятно сказываются на промышленности в США и способствуют подъему производства. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире», — передает слова Джеймса О’Брайена ТАСС. По его мнению, конфликт развивает оборонные технологии и сферу IT, а также способствуют укреплению безопасности США. Разговоры о пользе и продлении конфликта пошли после начавшихся обсуждений о необходимости дальнейшего оказания помощи Вашингтоном Киеву. Ранее телеканал «Царьград» подробно рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал ресурс доверия коллективного Запада.

Военные действия на Украине благоприятно сказываются на промышленности в США и способствуют подъему производства. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире», — передает слова Джеймса О’Брайена ТАСС. По его мнению, конфликт развивает оборонные технологии и сферу IT, а также способствуют укреплению безопасности США. Разговоры о пользе и продлении конфликта пошли после начавшихся обсуждений о необходимости дальнейшего оказания помощи Вашингтоном Киеву. Ранее телеканал «Царьград» подробно рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал ресурс доверия коллективного Запада.