Военные действия на Украине благоприятно сказываются на промышленности в США и способствуют подъему производства. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
«Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и распространяем их в мире», — передает слова Джеймса О’Брайена ТАСС. По его мнению, конфликт развивает оборонные технологии и сферу IT, а также способствуют укреплению безопасности США.
Разговоры о пользе и продлении конфликта пошли после начавшихся обсуждений о необходимости дальнейшего оказания помощи Вашингтоном Киеву. Ранее телеканал «Царьград» подробно рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал ресурс доверия коллективного Запада.
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