08 ноября 2023

Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора

Эксперт Васильев: высокий утильсбор для машин нужен в борьбе с серыми схемами
© Служба новостей «URA.RU»
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Будущему владельцу авто нужно выбирать приобретать по серой схеме с проблемами или дорого, но легально Фото:

Повышение утильсбора для автомобилей призвано сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать. Прежние серые схемы позволяли приобрести автомобиль дешевле либо купить марки, которые перестали ввозить в Россию официально. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев.

«Однако играть с государством в подобные игры — гарантированно проигрышная лотерея», — отметил Васильев в интервью агентству «Прайм». По его мнению автовладельцам нужно выбирать, приобретать авто по серой схеме с возможными проблемами или дорого, но зато легитимно.

Ставки утильсбора увеличены в 1,7-3,7 раза в том числе и для компаний-посредников и государств ЕАЭС. В этой ситуации, если сбор по льготной ставке платит посредник, то конечный покупатель вынужден заплатить полную стоимость для юридических лиц, как при перепродаже. Остается вопрос с теми автомобилями, на которые утильсбор вырос значительно, вплоть до 250 раз. Автовладельцы надеются на мораторий от государства.

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Повышение утильсбора для автомобилей призвано сместить серые схемы параллельного импорта с рынка и помочь его стимулировать. Прежние серые схемы позволяли приобрести автомобиль дешевле либо купить марки, которые перестали ввозить в Россию официально. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев. «Однако играть с государством в подобные игры — гарантированно проигрышная лотерея», — отметил Васильев в интервью агентству «Прайм». По его мнению автовладельцам нужно выбирать, приобретать авто по серой схеме с возможными проблемами или дорого, но зато легитимно. Ставки утильсбора увеличены в 1,7-3,7 раза в том числе и для компаний-посредников и государств ЕАЭС. В этой ситуации, если сбор по льготной ставке платит посредник, то конечный покупатель вынужден заплатить полную стоимость для юридических лиц, как при перепродаже. Остается вопрос с теми автомобилями, на которые утильсбор вырос значительно, вплоть до 250 раз. Автовладельцы надеются на мораторий от государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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