Муфтий Крганов: мусульман РФ беспокоит угроза мигрантофобии

09 ноября 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

В российском мусульманском сообществе опасаются, что нелюбовь к мигрантам отразится на них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мусульмане России обеспокоены, что в стране развивается мигрантофобия (боязнь мигрантов — прим. URA.RU). С таким заявлением выступил глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. «Нам кажется, идет нагнетание этой темы, волну, поднявшуюся в России в отношении мигрантов, раскачивают. Мы обеспокоены тем, что она может перекинуться на мусульман, которые являются законными гражданами страны», — передает слова Альбира Крганова газета « Коммерсант ». Первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказывал URA.RU, что только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют разрешение на работу. Он настаивал на тотальной проверке приезжих. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отмечал, что необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства иностранцам. По мнению бывшего заместителя генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергея Орджоникидзе, необходимо модернизировать миграционную политику страны и внедрить спецэкзамены. В ходе операции «Нелегал-2023» было депортировано из страны порядка 15 тысяч мигрантов, передает RT.

Мусульмане России обеспокоены, что в стране развивается мигрантофобия (боязнь мигрантов — прим. URA.RU). С таким заявлением выступил глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. «Нам кажется, идет нагнетание этой темы, волну, поднявшуюся в России в отношении мигрантов, раскачивают. Мы обеспокоены тем, что она может перекинуться на мусульман, которые являются законными гражданами страны», — передает слова Альбира Крганова газета «Коммерсант». Первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказывал URA.RU, что только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют разрешение на работу. Он настаивал на тотальной проверке приезжих. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отмечал, что необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства иностранцам. По мнению бывшего заместителя генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергея Орджоникидзе, необходимо модернизировать миграционную политику страны и внедрить спецэкзамены. В ходе операции «Нелегал-2023» было депортировано из страны порядка 15 тысяч мигрантов, передает RT.