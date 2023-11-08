Только 20% мигрантов имеют разрешение на работу в России

Депутат Госдумы Гусев: регистрация мигрантов в РФ требует перепроверки

08 ноября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Документы, приехавших в РФ мигрантов, нужно перепроверить, считает Дмитрий Гусев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют трудовой патент (разрешение на работу для иностранцев). Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. «20% из тех, кто въезжает в РФ, получают трудовой патент и платят налоги. Но что делают остальные 80 процентов? Правильность выданных документов требует внутренней проверки МВД. Считаю важным это сделать именно сейчас, чтобы посмотреть, не пустили ли мы вместе с мигрантами различные преступные элементы, которые ведут незаконную деятельность. Нужно проверять, что за люди к нам попали, их криминогенность, с какой целью приехали», — объяснил Дмитрий Гусев. По словам депутата, за последние пять лет официально стали гражданами России только 1,3 млн человек, приехавших из бывших советских республик. По мнению депутата Госдумы, в России необходимо провести тотальную проверку мигрантов. С такой идеей парламентарий обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву (письмо есть в распоряжении URA.RU). «Считаю необходимым проведение полной проверки оснований получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ выходцами из Средней Азии и республик Закавказья. В случае выявления нарушений принимать самые строгие меры реагирования [вплоть до депортации]. Дополнительно необходимо провести полную проверку постановки граждан РФ, вступивших в гражданство России за последние годы, на воинский учет. В случае необходимости принять все необходимые меры реагирования», — сообщается в обращении. Ранее Владимир Колокольцев заявил о необходимости ужесточения контроля при выдаче мигрантам российского гражданства, разрешений на временное проживание и вида на жительство. Те, кто предоставляет опасность для общества, по его словам, должны покинуть страну. Позже, в ходе операции «Нелегал-2023», сотрудники полиции депортировали из России порядка 15 тысяч иностранцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют трудовой патент (разрешение на работу для иностранцев). Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. «20% из тех, кто въезжает в РФ, получают трудовой патент и платят налоги. Но что делают остальные 80 процентов? Правильность выданных документов требует внутренней проверки МВД. Считаю важным это сделать именно сейчас, чтобы посмотреть, не пустили ли мы вместе с мигрантами различные преступные элементы, которые ведут незаконную деятельность. Нужно проверять, что за люди к нам попали, их криминогенность, с какой целью приехали», — объяснил Дмитрий Гусев. По словам депутата, за последние пять лет официально стали гражданами России только 1,3 млн человек, приехавших из бывших советских республик. По мнению депутата Госдумы, в России необходимо провести тотальную проверку мигрантов. С такой идеей парламентарий обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву (письмо есть в распоряжении URA.RU). «Считаю необходимым проведение полной проверки оснований получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ выходцами из Средней Азии и республик Закавказья. В случае выявления нарушений принимать самые строгие меры реагирования [вплоть до депортации]. Дополнительно необходимо провести полную проверку постановки граждан РФ, вступивших в гражданство России за последние годы, на воинский учет. В случае необходимости принять все необходимые меры реагирования», — сообщается в обращении. Ранее Владимир Колокольцев заявил о необходимости ужесточения контроля при выдаче мигрантам российского гражданства, разрешений на временное проживание и вида на жительство. Те, кто предоставляет опасность для общества, по его словам, должны покинуть страну. Позже, в ходе операции «Нелегал-2023», сотрудники полиции депортировали из России порядка 15 тысяч иностранцев.