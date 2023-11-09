Столкновения между США и Сирией начались в Дейр-эз-Зоре

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В боях применяются ракеты и тяжелая артиллерия, сообщает телеканал Al Mayadeen Фото:
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На востоке Сирии начались столкновения между американскими и сирийскими военными. Об этом сообщили журналисты.

«Столкновения между американскими силами и курдскими формированиями с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой начались в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», — передает телеканал Al Mayadeen. Речь идет об ожесточенных боях, в которых применяют тяжелая артиллерия и ракеты.

Ранее американские войска ударили по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии. Этот шаг был сделан в ответ на обстрелы американских сил в регионе, пишет RT.

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На востоке Сирии начались столкновения между американскими и сирийскими военными. Об этом сообщили журналисты. «Столкновения между американскими силами и курдскими формированиями с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой начались в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», — передает телеканал Al Mayadeen. Речь идет об ожесточенных боях, в которых применяют тяжелая артиллерия и ракеты. Ранее американские войска ударили по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии. Этот шаг был сделан в ответ на обстрелы американских сил в регионе, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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