Столкновения между США и Сирией начались в Дейр-эз-Зоре

В боях применяются ракеты и тяжелая артиллерия, сообщает телеканал Al Mayadeen
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На востоке Сирии начались столкновения между американскими и сирийскими военными. Об этом сообщили журналисты.
«Столкновения между американскими силами и курдскими формированиями с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой начались в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», —
Ранее американские войска ударили по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии. Этот шаг был сделан в ответ на обстрелы американских сил в регионе, пишет RT.
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