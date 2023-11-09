Столкновения между США и Сирией начались в Дейр-эз-Зоре

09 ноября 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

В боях применяются ракеты и тяжелая артиллерия, сообщает телеканал Al Mayadeen Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На востоке Сирии начались столкновения между американскими и сирийскими военными. Об этом сообщили журналисты. «Столкновения между американскими силами и курдскими формированиями с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой начались в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», — передает телеканал Al Mayadeen. Речь идет об ожесточенных боях, в которых применяют тяжелая артиллерия и ракеты. Ранее американские войска ударили по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии. Этот шаг был сделан в ответ на обстрелы американских сил в регионе, пишет RT.

На востоке Сирии начались столкновения между американскими и сирийскими военными. Об этом сообщили журналисты. «Столкновения между американскими силами и курдскими формированиями с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой начались в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», — передает телеканал Al Mayadeen. Речь идет об ожесточенных боях, в которых применяют тяжелая артиллерия и ракеты. Ранее американские войска ударили по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии. Этот шаг был сделан в ответ на обстрелы американских сил в регионе, пишет RT.