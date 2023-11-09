Зеленский объяснил, кому стоит доверить правление миром

Зеленский заявил, что собаки правили бы миром лучше, чем люди

09 ноября 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что войн можно было бы избежать, если во главе государств не стояли люди Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в мире не было бы войн, если бы им правили собаки. Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. «Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — высказался Зеленский. После этих слов журналисты рассмеялись. Запись разговора опубликовало агентство Reuters . До того как стать президентом Украины, Зеленский был комиком. Во время работы в «Квартале-95» он пошутил: «У нас абсолютно новый уровень экономики, он называется „Попрошайничество“», передает «Царьград». На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи. При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег для Украины. Однако в Конгрессе не знают точную сумму, передает RT.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в мире не было бы войн, если бы им правили собаки. Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. «Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — высказался Зеленский. После этих слов журналисты рассмеялись. Запись разговора опубликовало агентство Reuters. До того как стать президентом Украины, Зеленский был комиком. Во время работы в «Квартале-95» он пошутил: «У нас абсолютно новый уровень экономики, он называется „Попрошайничество“», передает «Царьград». На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи. При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег для Украины. Однако в Конгрессе не знают точную сумму, передает RT.