Зеленский объяснил, кому стоит доверить правление миром

Зеленский заявил, что собаки правили бы миром лучше, чем люди
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Владимир Зеленский заявил, что войн можно было бы избежать, если во главе государств не стояли люди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в мире не было бы войн, если бы им правили собаки. Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — высказался Зеленский. После этих слов журналисты рассмеялись. Запись разговора опубликовало агентство Reuters.

До того как стать президентом Украины, Зеленский был комиком. Во время работы в «Квартале-95» он пошутил: «У нас абсолютно новый уровень экономики, он называется „Попрошайничество“», передает «Царьград».

На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи.

При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег для Украины. Однако в Конгрессе не знают точную сумму, передает RT.

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По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в мире не было бы войн, если бы им правили собаки. Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. «Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — высказался Зеленский. После этих слов журналисты рассмеялись. Запись разговора опубликовало агентство Reuters. До того как стать президентом Украины, Зеленский был комиком. Во время работы в «Квартале-95» он пошутил: «У нас абсолютно новый уровень экономики, он называется „Попрошайничество“», передает «Царьград». На фоне конфликта на Ближнем Востоке глава Украины не хочет, чтобы его страна осталась без западной помощи. 5 ноября Зеленский попросил, чтобы США и страны Европы дали Киеву вооружение в аренду для защиты энергообъектов. Причем средства ПВО должны поступить не в рамках уже обещанной военной помощи. При этом некоторые представители Конгресса США просят от административно-бюджетного управления Белого дома предоставить полную отчетность по тому, сколько страна уже потратила денег для Украины. Однако в Конгрессе не знают точную сумму, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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