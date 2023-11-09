В США заявили об уникальном преимуществе России перед НАТО

MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

09 ноября 2023 в 08:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отмечал, что в России самая лучшая система ПВО Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть уникальная загоризонтная ракета 40Н6, аналогов которой нет в мире. К тому же РФ производит больше боеприпасов, чем все страны НАТО. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских», — говорится в материале . К тому же Россия производит больше зенитных ракет, чем все страны НАТО. Авторы статьи обратили внимание, что изгиб поверхности Земли негативно влияет на зенитные ракеты, которые летят на малой высоте на большие расстояния. Однако российские ракеты бесподобны даже при таком условии. В России самая лучшая система ПВО в мире, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Он сделал такой вывод, исходя из опыта спецоперации. Даже новые для Украины ракеты Storm Shadow не могут всегда долетать до цели, пишет RT. Ранее армия России впервые ударила по украинским позициям ракетами С-400 с активными головками самонаведения. Они использовались в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

У России есть уникальная загоризонтная ракета 40Н6, аналогов которой нет в мире. К тому же РФ производит больше боеприпасов, чем все страны НАТО. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM). «Ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских», — говорится в материале. К тому же Россия производит больше зенитных ракет, чем все страны НАТО. Авторы статьи обратили внимание, что изгиб поверхности Земли негативно влияет на зенитные ракеты, которые летят на малой высоте на большие расстояния. Однако российские ракеты бесподобны даже при таком условии. В России самая лучшая система ПВО в мире, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Он сделал такой вывод, исходя из опыта спецоперации. Даже новые для Украины ракеты Storm Shadow не могут всегда долетать до цели, пишет RT. Ранее армия России впервые ударила по украинским позициям ракетами С-400 с активными головками самонаведения. Они использовались в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.