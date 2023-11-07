ТАСС: РФ применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Источник заявил, что РФ использовала С-400 на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие применили на Украине зенитные ракеты С-400 «Триумф» с активными головками самонаведения. Об этом заявил источник, приближенный к российской армии.

«Россия в ходе СВО на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50», — подчеркнул источник в разговоре с ТАСС. По его словам, в составе зенитных ракет использовались головки самоуправления. При этом официального подтверждения использования Россией данных ракет пока не последовало.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее украинские СМИ распространяли слухи об использовании армией РФ С-400 с целью ударов по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг данную информацию. Он добавил, что такое вооружение используется только для поражения воздушных целей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военнослужащие применили на Украине зенитные ракеты С-400 «Триумф» с активными головками самонаведения. Об этом заявил источник, приближенный к российской армии. «Россия в ходе СВО на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50», — подчеркнул источник в разговоре с ТАСС. По его словам, в составе зенитных ракет использовались головки самоуправления. При этом официального подтверждения использования Россией данных ракет пока не последовало. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее украинские СМИ распространяли слухи об использовании армией РФ С-400 с целью ударов по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг данную информацию. Он добавил, что такое вооружение используется только для поражения воздушных целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...