ТАСС: РФ применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Российские военнослужащие применили на Украине зенитные ракеты С-400 «Триумф» с активными головками самонаведения. Об этом заявил источник, приближенный к российской армии.
«Россия в ходе СВО на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50», — подчеркнул источник в разговоре с ТАСС. По его словам, в составе зенитных ракет использовались головки самоуправления. При этом официального подтверждения использования Россией данных ракет пока не последовало.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее украинские СМИ распространяли слухи об использовании армией РФ С-400 с целью ударов по наземным целям. Однако военный эксперт Михаил Тимошенко опроверг данную информацию. Он добавил, что такое вооружение используется только для поражения воздушных целей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.