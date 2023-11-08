08 ноября 2023

В ХМАО руководитель нефтяной компании осужден за неуплату налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Каримов получил условный срок Фото:

Суд в Нижневартовске вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В период с 2017-го по 2020 годы подсудимый… уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ущерб составил 198,9 млн рублей.

По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет о Марате Каримове. Он признал вину и осужден на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года. Также бывший топ-менеджер обязан возместить сумму ущерба в пользу федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО директора нефтесервиса будут судить за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура округа сообщила, что он внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками.

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Суд в Нижневартовске вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В период с 2017-го по 2020 годы подсудимый… уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ущерб составил 198,9 млн рублей. По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет о Марате Каримове. Он признал вину и осужден на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года. Также бывший топ-менеджер обязан возместить сумму ущерба в пользу федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО директора нефтесервиса будут судить за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура округа сообщила, что он внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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