В ХМАО руководитель нефтяной компании осужден за неуплату налогов

09 ноября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Марат Каримов получил условный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в Нижневартовске вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В период с 2017-го по 2020 годы подсудимый… уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ущерб составил 198,9 млн рублей. По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет о Марате Каримове. Он признал вину и осужден на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года. Также бывший топ-менеджер обязан возместить сумму ущерба в пользу федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО директора нефтесервиса будут судить за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура округа сообщила, что он внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками.

Суд в Нижневартовске вынес приговор бывшему руководителю нефтяной компании «Кама-Нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В период с 2017-го по 2020 годы подсудимый… уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ущерб составил 198,9 млн рублей. По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет о Марате Каримове. Он признал вину и осужден на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года. Также бывший топ-менеджер обязан возместить сумму ущерба в пользу федерального бюджета. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщал, что в ХМАО директора нефтесервиса будут судить за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура округа сообщила, что он внес в декларацию сведения о сделках с фиктивными подрядчиками.