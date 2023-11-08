08 ноября 2023

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Львова-Белова приехала в Челябинск

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Мария Львова-Белова (на фото в центре) в Челябинске посетит центр «Моя территория» Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в ходе визита в Челябинск познакомится с работой подросткового центра. Об этом URA.RU 9 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом находится в Челябинской области. В рамках визита 9 ноября Львова-Белова посетит подростковый центр „Моя территория“ в Челябинске», — уточнили в правительстве.

Челябинск 9 ноября посетят сразу несколько крупных чиновников. Помимо федерального омбудсмена, в городе будет работать полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Это связано с проводимыми в Челябинске мероприятиями Русского экономического форума.

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в ходе визита в Челябинск познакомится с работой подросткового центра. Об этом URA.RU 9 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона. «Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом находится в Челябинской области. В рамках визита 9 ноября Львова-Белова посетит подростковый центр „Моя территория“ в Челябинске», — уточнили в правительстве. Челябинск 9 ноября посетят сразу несколько крупных чиновников. Помимо федерального омбудсмена, в городе будет работать полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Это связано с проводимыми в Челябинске мероприятиями Русского экономического форума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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