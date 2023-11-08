Полпред Якушев едет в Челябинск на Русский экономический форум

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 9 ноября приедет в Челябинск на Всероссийский форум наставников, который пройдет в рамках Русского экономического форума. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства региона.
«Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев примет участие во Всероссийском форуме наставников-2023. Якушев встретится с финалистами конкурса наставников», — сообщили в пресс-службе.
В программе трехдневного Русского экономического форума, который стартует 9 ноября в Челябинске состоится множество панельных дискуссий, основная тема которых — становление суверенной экономики России. Обсуждать будет множество тем — дедолларизацию, развитие металлургии и сельского хозяйства, а также перспективы сотрудничества с республикой Иран. Основная тема мероприятия — поддержка промышленного производства.
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