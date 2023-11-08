08 ноября 2023

Путин назначил новых судей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые судьи пришли в суды Пермского края Фото:

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в Пермском крае. Благодаря этому перестала быть вакантной должность заместителя председателя Индустриального райсуда Перми.

«Указом главы государства Валентин Мазунин назначен на должность заместителя председателя Индустриального районного суда», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. Другой важной перестановкой стал переход судьи Пермского краевого суда Ирины Кляусовой на работу во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Новые судьи появились в Большой Соснове (Антонина Сергеева), Красновишерске (Елена Никулина), Нытве (Анастасия Михайлова). В Пермский районный суд пришла Юлия Асланова. Также судьи назначены в суды Перми: Елена Щеколдина в Мотовилихинский, а Диана Жужгова — в Орджоникидзевский.

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Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в Пермском крае. Благодаря этому перестала быть вакантной должность заместителя председателя Индустриального райсуда Перми. «Указом главы государства Валентин Мазунин назначен на должность заместителя председателя Индустриального районного суда», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. Другой важной перестановкой стал переход судьи Пермского краевого суда Ирины Кляусовой на работу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Новые судьи появились в Большой Соснове (Антонина Сергеева), Красновишерске (Елена Никулина), Нытве (Анастасия Михайлова). В Пермский районный суд пришла Юлия Асланова. Также судьи назначены в суды Перми: Елена Щеколдина в Мотовилихинский, а Диана Жужгова — в Орджоникидзевский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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