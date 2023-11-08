Путин назначил новых судей в Пермском крае

09 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Новые судьи пришли в суды Пермского края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в Пермском крае. Благодаря этому перестала быть вакантной должность заместителя председателя Индустриального райсуда Перми. «Указом главы государства Валентин Мазунин назначен на должность заместителя председателя Индустриального районного суда», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. Другой важной перестановкой стал переход судьи Пермского краевого суда Ирины Кляусовой на работу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Новые судьи появились в Большой Соснове (Антонина Сергеева), Красновишерске (Елена Никулина), Нытве (Анастасия Михайлова). В Пермский районный суд пришла Юлия Асланова. Также судьи назначены в суды Перми: Елена Щеколдина в Мотовилихинский, а Диана Жужгова — в Орджоникидзевский.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в Пермском крае. Благодаря этому перестала быть вакантной должность заместителя председателя Индустриального райсуда Перми. «Указом главы государства Валентин Мазунин назначен на должность заместителя председателя Индустриального районного суда», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. Другой важной перестановкой стал переход судьи Пермского краевого суда Ирины Кляусовой на работу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Новые судьи появились в Большой Соснове (Антонина Сергеева), Красновишерске (Елена Никулина), Нытве (Анастасия Михайлова). В Пермский районный суд пришла Юлия Асланова. Также судьи назначены в суды Перми: Елена Щеколдина в Мотовилихинский, а Диана Жужгова — в Орджоникидзевский.