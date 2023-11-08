Мэра в ХМАО оштрафовали на миллион за взятку в 50 тысяч рублей

09 ноября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Бывший мэр Хулимсунта получил взятку от местного бизнесмена (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд признал экс-главу югорского поселка Хулимсунт Ярослава Ануфриева, получившего 50 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя, виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В сентябре 2022 года глава сельского поселения Хулимсунт получил от представителя одного из предпринимателей 50 тысяч рублей за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка. Благодаря взятке, предприниматель продолжил торговлю алкоголем после введения с 1 сентября 2022 года новых правил и ограничений на такую деятельность. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллион рублей», — сообщили в ведомстве. Ануфриеву снизили сумму штрафа из-за нахождения под домашним арестом. В итоге он должен государству 800 тысяч рублей. Его лишили права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года. Ранее URA.RU писало, что Ануфриева задержали сразу после получения взятки. Кроме того, до ареста экс-мэр уже попадал в поле зрения прокуратуры из-за незаконной выплаты премий за выполнение особо сложных и важных заданий самому себе.

Суд признал экс-главу югорского поселка Хулимсунт Ярослава Ануфриева, получившего 50 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя, виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В сентябре 2022 года глава сельского поселения Хулимсунт получил от представителя одного из предпринимателей 50 тысяч рублей за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка. Благодаря взятке, предприниматель продолжил торговлю алкоголем после введения с 1 сентября 2022 года новых правил и ограничений на такую деятельность. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллион рублей», — сообщили в ведомстве. Ануфриеву снизили сумму штрафа из-за нахождения под домашним арестом. В итоге он должен государству 800 тысяч рублей. Его лишили права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года. Ранее URA.RU писало, что Ануфриева задержали сразу после получения взятки. Кроме того, до ареста экс-мэр уже попадал в поле зрения прокуратуры из-за незаконной выплаты премий за выполнение особо сложных и важных заданий самому себе.