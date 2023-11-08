Когда екатеринбуржцам выгодней лететь на горнолыжные курорты

Екатеринбуржцам посоветовали летать на зимние курорты в декабре и январе

09 ноября 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Выгодные предложения для перелетов екатеринбуржцам лучше смотреть до или после Нового года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбуржцам выгоднее всего лететь на горнолыжные курорты в период 13—21 декабря либо 14—21 января. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс». «Екатеринбуржцам выгоднее всего лететь на горнолыжные курорты Сочи, где сезон открыт с декабря по май. Добраться до Красной поляны, Розы Хутор и Газпрома и обратно можно от 11 500 рублей», — говорится в сообщении. Также лететь за снежными горками с ноября по апрель можно в Шерегеш. Долететь в ближайший к курорту аэропорт Кемерово из Екатеринбурга можно от 12 800 рублей туда-обратно. Самые выгодные даты в ближайшие месяцы 11—18 ноября, 6—13 декабря, 20—29 января. С ноября по март можно отправиться кататься в Каракол. Ближайшие к курорту аэропорты находятся в Бишкеке и Оше. Авиабилеты из Екатеринбурга в Ош и обратно есть от 28 600 рублей, а лететь выгоднее всего 11—18 декабря, 1—10 января, 3—10 февраля.

Екатеринбуржцам выгоднее всего лететь на горнолыжные курорты в период 13—21 декабря либо 14—21 января. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс». «Екатеринбуржцам выгоднее всего лететь на горнолыжные курорты Сочи, где сезон открыт с декабря по май. Добраться до Красной поляны, Розы Хутор и Газпрома и обратно можно от 11 500 рублей», — говорится в сообщении. Также лететь за снежными горками с ноября по апрель можно в Шерегеш. Долететь в ближайший к курорту аэропорт Кемерово из Екатеринбурга можно от 12 800 рублей туда-обратно. Самые выгодные даты в ближайшие месяцы 11—18 ноября, 6—13 декабря, 20—29 января. С ноября по март можно отправиться кататься в Каракол. Ближайшие к курорту аэропорты находятся в Бишкеке и Оше. Авиабилеты из Екатеринбурга в Ош и обратно есть от 28 600 рублей, а лететь выгоднее всего 11—18 декабря, 1—10 января, 3—10 февраля.