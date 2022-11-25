Торговые ряды — один из обязательных атрибутов ярмарки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Впервые за много лет на территории Курганской области была организована и проведена сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок». Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«В этом году впервые за последние сто с лишним лет проводим „Михайловский торжок“. Это ярмарка поздней осени — начала зимы, которую проводили, когда земля начинала промерзать и устанавливался постоянный снежный покров», — написал Шумков в своем telegram-канале. По словам главы региона, эта ярмарка «всегда проходила с песнями и плясками» и собирала большое количество гостей. Не стал исключением и этот год. По данным организаторов, тысячи отдыхающих приехали в село Рычково Белозерского округа, чтоб принять участие в празднике.

В рамках торжества прошло открытие историко-этнографической усадьбы «Казачье подворье», которая воссоздает быт и атмосферу, царившую в казачьем сообществе, а также знакомит с укладом жителей Курганской области начала прошлого столетия. На сайте правительства региона указано, что прием заявок на проведение экскурсий по усадьбе уже открыт. Этнокомплекс будет открыт круглый год.

Курганцев уже знакомили с казачьими обычаями и традициями, об этом URA.RU писало ранее. В горсаду в Кургане в конце августа проходил праздник, главный мотив которого — казачья культура.

В Курганской области открыли уникальную историко-этнографическую усадьбу Фото: сайт правительства Курганской области

Торговые палатки были развернуты рядом с этнодеревней Фото: сайт правительства Курганской области

Мороз не испугал ни покупателей, ни продавцов Фото: сайт правительства Курганской области

На площади развернули порядка ста торговых точек Фото: сайт правительства Курганской области

В регионе занимаются возрождением традиций Фото: сайт правительства Курганской области