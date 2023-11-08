В ХМАО полиция и МЧС ищут мужчину, провалившегося под лед

09 ноября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Мужчина провалился под неокрепший лед на реке Казым Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На реке Казым в Белоярском (ХМАО) сотрудники полиции и спасатели ищут человека, чьи следы найдены возле полыньи. Предполагается, что мужчина провалился под неокрепший лед. Информацию об этом URA.RU сообщили в «Центроспас-Югория». Спасателям поступило сообщение о том, что на реке Казым найдены следы мужчины, который провалился под лед. «Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с сотрудниками полиции, которые обследовали предполагаемое место происшествия — следы ведут в полынью. Мужчина не найден», — сообщили в «Центроспасе». В ведомстве напомнили, что в осенне-зимний сезон возрос риск гибели людей на водоемах ХМАО. Из-за нестабильных морозов обледенение рек и озер происходит неравномерно. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе на карьере в районе деревни Ярки спасатели обнаружили тело. Мужчина провалился под лед и погиб.

На реке Казым в Белоярском (ХМАО) сотрудники полиции и спасатели ищут человека, чьи следы найдены возле полыньи. Предполагается, что мужчина провалился под неокрепший лед. Информацию об этом URA.RU сообщили в «Центроспас-Югория». Спасателям поступило сообщение о том, что на реке Казым найдены следы мужчины, который провалился под лед. «Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с сотрудниками полиции, которые обследовали предполагаемое место происшествия — следы ведут в полынью. Мужчина не найден», — сообщили в «Центроспасе». В ведомстве напомнили, что в осенне-зимний сезон возрос риск гибели людей на водоемах ХМАО. Из-за нестабильных морозов обледенение рек и озер происходит неравномерно. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе на карьере в районе деревни Ярки спасатели обнаружили тело. Мужчина провалился под лед и погиб.